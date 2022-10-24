鄭立：簡約公屋未能助基層成家立業

為何香港的劏房明明居住環境惡劣，還是大受歡迎？只因為港人最需要的東西，是空間與距離。

劏房受歡迎 因港人最需要空間與距離

作為一個公屋基層的後代，我自小都做「廳長」，睡的是客廳。我每天起牀都會受別人影響，別人起牀也會影響我。有人看電視，會吵到想要靜的人；有人想要開燈工作，就會影響到想要睡的人。公屋階層的人生，是難以獨處、沒有私隱的。很多公屋家庭經常吵架，就是因為沒有距離。

當你活在這樣的環境十幾年，甚至二十幾三十年，你就會很想要獨立的房間。一個只有你在的空間，於其他國家是很易做到的，但在香港這是奢侈品。而劏房就算環境再惡劣，它至少可以建立起正常的距離，生活才得到改善。那種改善，其實是獨處時情緒與私隱上的改善。

但是他們最多只能得到劏房，卻得不到能夠讓每人有獨立房間的單位，連公屋都不是，這就解釋了為何香港的生育率低落。因為這些人都意識到，一旦生了孩子，他們就會回到那種沒有距離的生活。他們才剛脫離少年時期不久，就很抗拒再返回那種生活；如果沒辦法維持距離，未來的家庭生活必然是衝突不斷而痛苦的，只因為目前的處境得來不易，毁掉太易。

如果沒辦法成家立業，隨年紀大了，不滿與壓力自會到來，這是必然的事。錢不是想有就有，公屋家庭上一代都沒房子，自然沒辦法幫助下一代有。但想或不想，你都會變老。他們需要的是成家立業，維持家庭延續的基礎條件。而這對港人來說，是奢侈品。

簡約公屋可以代替劏房，但沒有辦法解決第二個問題。香港最終需要的，是讓一個拿最低工資但還是願意工作的人，都負擔得起可以成家立業的居所。

作者是專欄作家

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭立]