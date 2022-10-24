洪雯：香港投資管理有限公司的未來路向探討

結果，施政報告出爐，特首宣布成立香港投資管理有限公司（下文稱「港投資」），把「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」，及新成立的「共同投資基金」歸一收納，由政府主導，投資於策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。這標誌着香港從此邁入產業政策的時代，意義非凡。

接下來的工作，就是具體落實了。在此，我分享一些對「港投資」未來運作的建議。

走出只看回報的狹窄短視眼界

其一，「港投資」站位要高，是推動香港實現整體發展戰略目標的有效工具，並非以賺取投資回報為核心目標。作為政府的投資旗艦，「港投資」是政府參與塑造經濟結構的金融工具，通過在全球範圍、多個領域的投資和資源配置，打造生態系統，培育新增長點，推進發展模式轉型，實現香港經濟和社會發展的整體戰略目標。

有朋友回應，全球正處於經濟衰退期，此刻投資風險很高，虧本機會很大！可是，愈是在衰退期，愈是改革開拓的好時期——繁榮時期誰願意改革？所以，我認為「港投資」的成立正當其時。投資必然涉及風險，開拓新興領域更是風高浪急。也正因此，才需要政府發揮引導作用。

所以政府需要向全社會講解，賺取投資回報並非「港投資」的核心目標。我們應從策略性、全局性、長期性的視角，建立一套「港投資」的業績評估體系，全面考量投資所帶來的經濟乘數效應和社會效益，激勵其積極為香港、為下一代開拓未來，走出只看「每年賺多少錢」的狹窄眼界和短視心態。

其二，政府需要勾勒出香港的整體發展藍圖。「港投資」需要根據香港發展的整體戰略目標來規劃投資，因此特區政府需勾勒香港整體發展藍圖。這也是我推動「港投資」的一個核心原因，可以倒逼政府制訂用來引導「港投資」投資活動的頂層設計。特首提到今年將公布「香港創新科技發展藍圖」，期望這可以成為本港制定產業發展藍圖的第一步。

深創投模式 值得參考

其三，可考慮吸納社會資本參與。新加坡淡馬錫由政府全資擁有；而深圳深創投則是引導型母基金的模式，政府出資29%，廣泛吸納社會資本參與，擴大資本規模，分擔投資風險，並引進專業投資人才協助投資。我認為對於「港投資」，深創投模式值得參考。

其四，由專業人士按市場原則投資。「港投資」是專業化和市場化的主動型投資機構，其管理團隊由政府任命，但政府不直接參與和干預其投資決定及具體運作。政府可派官員列席董事局，了解其運作，提供策略性、原則性的指導，並確保「港投資」與政府之間溝通順暢。

第五，投資領域多元。參考淡馬錫的運作，「港投資」應配合香港未來發展戰略，投資內容涵蓋創科、戰略性新興產業、製造業、基建、環保，甚至文化、創意等與香港未來發展方向相關的領域。例如它可以針對提升本港數字經濟的發展，投資興建包括人工智能算力中心在內的數字基建；也可投資於科技研發後續的中游製造、下游服務等，推動多元化就業。所以，「港投資」是一個多元產業的綜合投資旗艦，而非一個單一的產業投資基金。

第六，在全球物色香港需要的企業和產業。 「港投資」應有廣闊視野，其投資既要立足本地，為本地初創企業彌補資金缺口；也應跨越全球，積極物色能配合本港產業發展的海外企業，通過投資、政策配合及產業配套，吸引它們落戶香港，為香港引進所需的企業、技術、人才、產品及服務，從而實現香港的產業目標。

這方面，淡馬錫無疑可以給香港很多啟發。例如為配合新加坡「30．30願景」，即到2030年本地出產食品佔該國食品需求的30%，淡馬錫致力在全球投資農業新供應鏈，如美國垂直農場公司Bowery Farming，新興食品企業如素肉生產公司Impossible Foods、培植肉新創企業Eat Just等，並積極引進其產品及生產線到新加坡，以配合國家糧食安全目標。可見，淡馬錫對產業的投資範圍無分本土海外，而是更重視投資如何配合國家發展需要。

第七，為所投企業提供多元增值服務。「港投資」作為政府擁有的投資旗艦，有別於一般私人投資基金，它應利用其公有資本的特殊地位，為投資的企業提供豐富增值服務，包括協助被投企業尋找土地或廠房、尋找配對投資資金、聯繫潛在客戶、協助招聘合適人才、提供入境簽證便利、協調與政府部門間的溝通等，為企業度身訂做支援服務。

施政報告提到要設立「引進重點企業辦公室」和「人才服務窗口」，分別由財政司長和政務司長帶領，將為外地企業及人才到港提供一站式支援配套。「港投資」需要與上述兩個小組、投資推廣署及各政府部門緊密合作，為投資的企業提供適切及度身訂做的支援服務。

擔當人才資訊旋轉門

第八，向業界學習，並充當政府與產業之間的資訊和人才「旋轉門」。「港投資」其中一個重要角色是建立與國際投資圈的網絡及合作關係，通過與國際間的風險投資、私人股權投資、天使投資者的交流合作，從中吸收行業及市場的最新信息（market intelligence），了解前沿發展趨勢，逐漸學習和積累經驗，並反饋至政府，協助政府的政策制訂和調適。此外，「港投資」內部人才的積累，亦可以為政府所用，成為政府與投資界的「旋轉門」，在資訊和人才兩方面與政府互動。

經歷了修例風波與新冠疫情，此刻的香港需要一場大規模疫後重建，推動發展模式轉型。「港投資」的設立，彰顯政府正擺脫「積極不干預」思維，逐漸樹立敢擔責、敢做事的作風，值得我們鼓舞與期待！

作者是立法會議員

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[洪雯]