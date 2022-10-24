龔澤鏗：卓慧思下台了 但之後呢？

卓慧思的失敗有兩大原因。第一，她沒有全民選舉的授權，導致她雖以黨內右翼的支持上台，卻未能堅持自己的獲選理念，經常在政策上轉軚。迷你預算是最佳例子，她因市場的負面反應而逐漸讓步，更改預算內容。最後，當她向黨內妥協並辭退財相關浩霆作為迷你預算的代罪羔羊，其權威被大大弱化，同時在內閣失去一個多年盟友。新財相侯俊偉是黨內中間派，與卓慧思理念相反，導致後者主推的迷你預算完全被否決。

卓慧思辭職 標誌保守黨失敗

原本已不得黨內中間派人心的卓及支持她當選的右翼亦有不少分歧，右翼的內政大臣柏斐文因移民政策與卓相左而請辭。柏希望推行更多嚴厲的移民管制措施，如遣返非法移民到盧旺達；惟卓慧思明白要帶來增長就需要便宜的外籍勞工。後者在迷你預算的讓步，令翹首以待一份戴卓爾夫人式預算的右翼失望，黨內對她的支持就在其左搖右擺中消亡。

第二，保守黨右翼鼓吹的新自由主義不適合現時的英國。在高通脹下，政府不提供援助或不將資源投放於公共服務，而是向富人減稅，並以借貸將能源價格封頂，令民眾不能接受。市場直接拋售英債以回應這種不負責任的政府支出，迫使英倫銀行花費650億英鎊購買國債以維持國債市場穩定。

民眾雖受惠於能源補貼，但補貼後的能源開支仍比以往上升，同時利息上漲導致他們的按揭開支攀升，甚至按揭開支的增幅比起能源補貼資助幅度大，導致民眾支出有增無減。卓未能獲得民眾和市場支持，甚至正因為其依賴借貸的政策，導致市場的反應會影響其公共開支，成了政策一大弱點。

卓慧思的辭職標誌着保守黨的失敗。從在不信任動議中支持約翰遜，卻在一個月後逼迫他辭職，到選取卓當選首相卻在45天後要求她辭職，保守黨經過12年執政，疲態盡現，不少民眾期待工黨當選帶來改變。

缺大選授權 新首相或遇同樣困境

保守黨在卓執政期間暴露兩個問題。第一，與民眾及市場脫節。保守黨一向打造自己為重商主義，理所當然認為企業和市場會認同減稅，忽視了投資者對英國公共財政穩健度的質疑，及俄烏戰爭導致的高通脹背景。辛偉誠在早前保守黨黨魁選舉辯論時，曾警告靠借貸降低通脹是童話，卓的政策是不可持續，卻被黨忽視了。第二，脫歐加劇黨內分裂，嚴重影響執政。因脫歐再興起的右翼，與黨內中間派的政策理念南轅北轍。前首相約翰遜2019年帶領保守黨獲得近年最大的大選勝利，才得以整合各派。下任首相因缺乏大選授權，很可能遭遇與卓同樣的困境。

至於未來首相人選，雖然在野工黨要求提前大選，惟因保守黨現時在民調落後工黨約30個百分點，提前大選意味着他們會失去大量議席，故他們希望能選出一名首相並在2024年大選前穩定局勢。

早前被卓慧思擊敗的辛偉誠，是下任首相熱門人選，卓的失敗印證了他的謹慎財政方針正確。黨內認為辛偉誠的財相經歷能安撫市場，他現時已獲100名議員提名成為首相，如無其他人選在周一能夠通過100名議員提名的門檻，他會自動當選。辛在先前的保守黨黨魁選舉，於只有議員投票時的前5輪一直獲最多議員支持；但他卻未能吸引一般黨員支持，在全體保守黨員投票的最後一輪，以2萬多票之差落敗。

緊縮政策似不可避免

有消息稱約翰遜會復出參選，支持他的議員稱約翰遜於2019年贏得大選，有民眾授權；民調顯示他在黨內和民眾間較辛偉誠受歡迎。惟因過去的醜聞，約翰遜當選只會加劇黨內分歧，難以想像他能成為保守黨一致推舉的人選。另一角逐人選則是政治新星莫佩琳。她在先前的黨魁選舉嶄露頭角，成為除卓和辛之外排名第三的首相人選。她在敗選後支持卓慧思，卓當選後任命她為保守黨下議院領袖。莫佩琳在黨內受歡迎，但資歷較淺，少有擔當重要大臣職位。

無論哪人當選，未來的英國首相都會面對一個困難局面。通脹加上俄烏戰爭持續，英國的能源安全會一直受威脅，企業經營成本會大幅上升，不受歡迎的緊縮政策看似不可避免，而最致命的是卓慧思破壞了市場對英國政府的信任。新首相需負重前行，再次證明英國值得信賴。

作者是英國艾克斯特大學歷史系畢業生

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[龔澤鏗]