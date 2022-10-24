閻小駿：再讀《之江新語》

二十大報告用6個「必須堅持」來總結在實踐基礎上推進理論創新所需要把握好的世界觀、方法論，其中包括：必須堅持人民至上、自信自立、守正創新、問題導向、系統觀念和胸懷天下。這些重要世界觀和方法論的思想原點，許多在15年前出版的《之江新語》一書中已有清晰呈現。

保持蓬勃的時代精神

收入《之江新語》的作品，完成在21世紀初期。當時，人類歷史所面臨的百年未有之大變局正初露端倪。對我國而言，國際格局在世紀之交的根本性調整既是重大挑戰，也是難得的機遇。

早在浙江工作期間，習近平主席就對世界範圍內即將到來的時代變局有深入思考。在2004年3月發表的〈搶抓戰略機遇期要有歷史緊迫感〉一文中，習主席敏銳指出，戰略機遇期由國際國內各種因素綜合而成。緊緊抓住和用好重要的戰略機遇期，我們就可以在日益激烈的綜合國力競爭中牢牢掌握主動權。

面對世界格局的時代變革，習主席對浙江省各級主要負責官員提出「要有世界眼光和戰略思維」的要求。習主席說，要站在戰略的高度，始終把全局作為觀察和處理問題的出發點及落腳點，以全局利益為最高價值追求，以世界眼光去認識政治形勢、把握經濟走勢、了解文化態勢。

習近平主席重視用辯證眼光看待機遇與挑戰之間關係。他在《之江新語》中闡釋說，面對困難有兩種態度，一種是只看到挑戰的一面，看不到機遇，被困難嚇倒，止步不前；另一種是既看到挑戰，更看到機遇，勇敢地迎接挑戰，化壓力為動力，克難攻堅，奮勇向前。習主席說困難是一道坎、一道分水嶺，就像鯉魚跳龍門，跳過去就是一片新天地，進入一種新境界。

正確看待困難和挑戰，有全局觀，胸懷天下，自信自立，始終保持「奮發有為」的精神面貌，是習主席提倡的作風，也是過去10年我國在國內改革發展中克險涉難，在國際鬥爭中展示不畏強權的堅定意志，取得內政外交各項歷史性成就，贏得發展與安全主動權的關鍵所在。

以人民為中心

習近平主席說：「大國之大，也有大國之重。千頭萬緒的事，說到底是千家萬戶的事。」在《之江新語》中，習主席引用孟子名言「樂民之樂者，民亦樂其樂；憂民之憂者，民亦憂其憂」來強調人民至上、執政為民的本質意義。他要求執政黨與人民「有鹽同鹹，無鹽同淡」，同憂共樂。

2003年夏天浙江發生歷史罕見的旱災，習主席要求，做好抗旱工作首先要「目中有人」，這個「人」就是人民群眾。他表示，俗話說「澇災一條線，旱災一大片」，高溫乾旱，城市特別是省城的用水用電還有保障，但農村特別是山區一有旱情，農民就要吃苦頭。他強調大旱面前，有關政府部門要高速運轉，心裏要時刻裝着群眾，盡快把物資、資金送到抗旱一線派上用場。

在城市快速發展過程中，如何處理公共建設與群眾切身利益之間關係，成為各級政府需要面臨的重大考驗。習主席提醒浙江各級幹部「一定要高度重視涉及群眾切身利益的問題」。他說許多工程投資大、涉及面廣、動遷人員多，涉及群眾切身利益時，我們一定要妥善處置，把好事辦好。

在《之江新語》中，習主席告誡說「心無百姓莫為官」。他說「群眾利益無小事」，群眾的一樁樁「小事」，是構成國家、集體「大事」的「細胞」；小的「細胞」健康，大的「肌體」才會充滿生機與活力。

人與自然的和諧

完整、準確、全面貫徹新發展理念，是當前中國最關鍵的時代任務和發展議程。二十大報告明確提出「必須牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展」。在「創新、協調、綠色、開放、共享」這五大發展理念中，解決人與自然和諧問題既是核心環節，又是重要目標。

習近平主席剛剛到任浙江，就深入基層開展考察調研。在察訪中，農村環境問題逐漸浮出水面，成為習主席關注的重點。2005年8月15日，習近平主席到安吉余村考察。他高度評價余村下定決心全面走綠色發展之路的做法，首次提出「綠水青山就是金山銀山」的重要理念。

余村調研9天後，習近平主席在「之江新語」專欄發表文章，進一步闡釋：我們追求人與自然的和諧，經濟與社會的和諧，通俗地講，就是既要綠水青山，又要金山銀山。他說如果能把生態環境優勢轉化為生態經濟優勢，那麼綠水青山也就變成了金山銀山；綠水青山可帶來金山銀山，但金山銀山卻買不到綠水青山。

習主席強調環境保護要靠自覺和自為。習主席說自覺同自發相比，是一種積極的狀態；對一個社會來說，任何目標的實現，任何規則的遵守，既需要外在約束，也需要內在自覺；各地各有關部門要提升群眾的環保意識，使其縮短從自發到自為的過程。正如二十大報告強調的那樣，「尊重自然、順應自然、保護自然，是全面建設社會主義現代化國家的內在要求」。

求真務實

習近平主席高度重視求真務實的工作作風。在《之江新語》中，習主席形象地比喻說，抓落實就好比在牆上敲釘子——釘不到點上，釘子要打歪；釘到了點上，只釘一兩下，釘子會掉下來；釘個三四下，過不久釘子仍然會鬆動；只有連釘七八下，這顆釘子才能牢固。同時，抓落實還要結合實際，因地制宜，這就好比敲釘子也不能光憑一股蠻力，逢牆亂釘；碰到容易脫落或者開裂的牆面時，還要想辦法修補牆面，打好敲釘子的基礎。

習主席尤其強調理論聯繫實際、一切從實際出發、以問題為導向的良好學風。他曾引用陸游的名句「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行」來說明從實踐中學習的重要。在《之江新語》中，習主席說：讀書不是一件容易的事，要充分考慮生動的實際生活和現實的確切真實，注重研究新情况、認真分析新問題、積極尋求新對策，努力做到知行合一。

2007年3月習近平主席離開浙江，出任上海市委書記，同年底當選中央政治局常委。2012年後，習近平主席擔任中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席。10年來，我國在世界格局的歷史變革中堅持守正創新，經受住各種風浪考驗，全面建成小康社會，攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，國家面貌煥然一新。

十九大報告、十九屆六中全會決議、二十大報告，及近年我國陸續出版的《習近平談治國理政》第一至四卷等重要文獻，全面、系統地反映了習主席治國理政思想的最新成果，亦將在新征程上繼續指引國家發展方略和民族復興藍圖穩步推進。《之江新語》所記錄的鮮活政治實踐和創新理論思考，來源於廣袤中國大地的生動實際，植根於中華民族傳統文化沃土，產生於習主席治國理政思想的重要形成時期，是研究、理解這一豐富思想體系原初起點與理論脈絡的寶貴讀本，值得認真閱讀。

作者是香港大學中國制度研究中心總監

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[閻小駿]