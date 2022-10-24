習近平：中共二十屆政治局常委同中外記者見面會講話——依靠人民 創造新歷史偉業

女士們，先生們，同志們，朋友們：

大家好！很高興在這裏同各位記者朋友見面。

昨天（編者按：10月22日），中國共產黨第二十次全國代表大會已經勝利閉幕了。這是一次高舉旗幟、凝聚力量、團結奮進的大會。

國際社會對中共二十大高度關注。許多國家的政黨發來了賀電賀信，其中很多是國家元首、政府首腦、政黨和重要組織機構領導人發來的。在此，我謹代表中共中央，致以誠摯謝意！

剛才，我們召開中共二十屆一中全會，選舉產生新一屆中央領導機構，選舉我繼續擔任中共中央總書記。現在，我向大家介紹其他6位常委同事：李強同志、趙樂際同志、王滬寧同志、蔡奇同志、丁薛祥同志、李希同志。

趙樂際同志、王滬寧同志是十九屆中央政治局常委，其他同志都是十九屆中央政治局委員，大家都比較了解。

以中國式現代化全面推進民族復興

在這裏，我代表新一屆中共中央領導成員，衷心感謝全黨同志的信任。我們一定牢記黨的性質和宗旨，牢記自己的使命和責任，恪盡職守、勤勉工作，決不辜負黨和人民重托。

經過全黨全國各族人民共同努力，我們如期全面建成小康社會、實現了第一個百年奮鬥目標。現在，我們正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

——新征程上，我們要始終保持昂揚奮進的精神狀態。全面建設社會主義現代化國家寄託着中華民族的夙願和期盼，凝結着中國人民的奮鬥和汗水。中國式現代化是中國共產黨和中國人民長期實踐探索的成果，是一項偉大而艱巨的事業。惟其艱巨，所以偉大；惟其艱巨，更顯榮光。

為了這一事業，無數先輩篳路藍縷、披荊斬棘，進行了艱苦卓絕的奮鬥，我們心中永遠銘記着他們的奉獻和犧牲。我們要埋頭苦幹、擔當作為，以更加強烈的歷史主動精神推進馬克思主義中國化時代化，不斷譜寫新時代中國特色社會主義新篇章，奮力實現中華民族偉大復興的中國夢。

一切為了人民 一切依靠人民

——新征程上，我們要始終堅持一切為了人民、一切依靠人民。一路走來，我們緊緊依靠人民交出了一份又一份載入史冊的答卷。面向未來，我們仍然要依靠人民創造新的歷史偉業。

道阻且長，行則將至。前進道路上，無論是風高浪急還是驚濤駭浪，人民永遠是我們最堅實的依托、最強大的底氣。我們要始終與人民風雨同舟、與人民心心相印，想人民之所想，行人民之所囑，不斷把人民對美好生活的嚮往變為現實。

——新征程上，我們要始終推進黨的自我革命。一個飽經滄桑而初心不改的黨，才能基業常青；一個鑄就輝煌仍勇於自我革命的黨，才能無堅不摧。百年櫛風沐雨、淬火成鋼，特別是新時代10年革命性鍛造，中國共產黨更加堅強有力、更加充滿活力。

面對新征程上的新挑戰新考驗，我們必須高度警省，永遠保持趕考的清醒和謹慎，馳而不息推進全面從嚴治黨，使百年大黨在自我革命中不斷煥發蓬勃生機，始終成為中國人民最可靠、最堅強的主心骨。

——新征程上，我們要始終弘揚全人類共同價值。當今世界面臨前所未有的挑戰。我們歷來主張，人類的前途命運應該由世界各國人民來把握和決定。只要共行天下大道，各國就能夠和睦相處、合作共贏，攜手創造世界的美好未來。

我們將同各國人民一道，弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，維護世界和平、促進世界發展，持續推動構建人類命運共同體。

中國開放大門 只會愈來愈大

中國發展離不開世界，世界發展也需要中國。經過改革開放40多年不懈努力，我們創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。現在，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，長期向好的基本面不會改變。中國開放的大門只會愈來愈大。我們將堅定不移全面深化改革開放，堅定不移推動高質量發展，以自身發展為世界創造更多機遇。

女士們，先生們，同志們，朋友們！

新征程是充滿光榮和夢想的遠征。藍圖已經繪就，號角已經吹響。我們要踔厲奮發、勇毅前行，努力創造更加燦爛的明天。

幾天來，記者朋友們對大會進行了充分報道，向全世界傳遞中國聲音、傳播中國共產黨的主張，使世界的目光注視中國。感謝你們的辛勤工作，大家辛苦了！

歡迎大家多到中國各地走一走、看一看，客觀真實向世界講好中國故事，講好中國共產黨故事，講好我們正在經歷的新時代故事。

謝謝大家！

■稿例

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