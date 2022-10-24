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2022年10月24日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：二十大後中國與西方關係依然無解？ ／文：林泉忠
聞風筆動：港俄司法互助無時間表 建制提醒俄錢勿貪 ／文：李先知
習近平：中共二十屆政治局常委同中外記者見面會講話——依靠人民 創造新歷史偉業
閻小駿：再讀《之江新語》
吳凱軒：卓慧思給在英港人的一課
龔澤鏗：卓慧思下台了 但之後呢？
洪雯：香港投資管理有限公司的未來路向探討
鄭立：簡約公屋未能助基層成家立業
筆陣：二十大後中國與西方關係依然無解？ ／文：林泉忠
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【明報文章】中共二十大閉幕，習近平第三任期正式啓航，同時也面臨國內外環境的諸多挑戰。其中一大焦點，是過去5年急劇惡化的中國與西方關係，在二十大之後究竟何去何從？
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筆陣：二十大後中國與西方關係依然無解？ ／文：林泉忠
聞風筆動：港俄司法互助無時間表 建制提醒俄錢勿貪 ／文：李先知
習近平：中共二十屆政治局常委同中外記者見面會講話——依靠人民 創造新歷史偉業
閻小駿：再讀《之江新語》
吳凱軒：卓慧思給在英港人的一課
龔澤鏗：卓慧思下台了 但之後呢？
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鄭立：簡約公屋未能助基層成家立業
聞風筆動：港俄司法互助無時間表 建制提醒俄錢勿貪 ／文：李先知
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