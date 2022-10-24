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林泉忠

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筆陣：二十大後中國與西方關係依然無解？ ／文：林泉忠

【明報文章】中共二十大閉幕，習近平第三任期正式啓航，同時也面臨國內外環境的諸多挑戰。其中一大焦點，是過去5年急劇惡化的中國與西方關係，在二十大之後究竟何去何從？

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