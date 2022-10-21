黃錦輝：俄烏戰爭無論勝負 歐盟都是輸家

糾纏大半年 歐盟對俄戰略需「停一停諗一諗」

假設俄羅斯最終慘遭滑鐵盧的話，烏克蘭便能夠如願以償成為北約的一分子，並且從俄羅斯手中重奪克里米亞半島。不過這些成果在俄羅斯敗北之後，其實意義不大，因為俄方將已是戰敗國，完全失去其國際影響力，對美國和北約將會毫無威脅。歐盟國家大部分都是北約成員，因此表面看來，俄國之敗對歐盟是有利的，但現實可能未必如此簡單。

自蘇聯解體以來，美國對俄一直虎視眈眈，並不停監視它的軍事、經濟等活動和發展。在東面，美國的跨大西洋長臂監控工作多年來都依賴北約和歐盟。正因如此，烏克蘭若加入北約，變相是在俄羅斯西南邊設置一個美國監察站，對俄國無疑會構成軍事安全風險，因此俄方極力反對烏方的申請，更不惜發動戰爭，力保國家安全。此舉是可以理解，不過這事件卻給予美國機會大肆借題發揮。一旦俄羅斯失去威脅性，歐盟對美國的跨大西洋戰略便沒有利用價值，到時不排除美國會肆無忌憚地衝擊歐盟，讓歐洲經濟進一步下滑，最終歐盟將步前蘇聯後塵，解體收場。因此，唇亡齒寒，在俄烏問題上歐盟必須三思。

反過來，若然俄羅斯戰勝的話，歐盟便要為它們對俄制裁的行為付出嚴重代價。「俄烏戰爭」期間，美國和歐盟在多方面都向俄羅斯施加壓力，軍火援助烏克蘭不在話下，再加上阻止歐盟企業對俄營商、封鎖在歐洲內俄企的生意、施壓禁止「北溪2號」天然氣管道運作等，無所不用其極。在這些困境之下，俄羅斯與中國加緊商業合作，戰爭之後，中俄甚至「金磚五國」（BRICS，即巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）將會凝聚成為另一抗衡美國的國際經濟圈。所謂「冤有頭債有主」，到時俄羅斯必然會還以顏色，抵制歐盟。而「大難臨頭各自飛」，歐盟屆時欲要求美國支援，惟在美國內部經濟持續不明朗的大前提之下，恐怕歐盟的要求將難以實現。所以，歐盟將會被徹底邊緣化，叫天不應叫地不聞。

俄烏「打和」 對歐盟傷害最小

「俄烏戰爭」另一個可能出現的結局是「打和」，主要的原因是若戰爭持續拉鋸，美國最終會失去耐性。「持久戰」正是俄羅斯刻意採用的戰略，目的是逐步消耗敵人的各方資源。有見及此，美國必然會再三計算。長遠而言，特別是踏入寒冬時，烏克蘭反抗能力便會銳減，難免需要更多支援；惟長貧難顧，而且鑑於國內問題不絕，美國可能未必會無止境地向烏克蘭提供軍事和經濟支援，以防國家重蹈覆轍，陷入例如韓戰、越戰、阿富汗戰爭等泥沼，難以脫身。因此，雖然戰爭是和局收場，歐盟在持久戰的拖累之下，資源盡耗，支持烏克蘭最終換來的，只是極度疲弱的經濟。而與此同時，面對「金磚五國」及美國，歐盟兩邊不是人，求救無門。

總言之，無論獲得美國撐腰的烏克蘭在這場戰爭中戰勝或落敗，歐盟都將會是大輸家。筆者認為，「打和」對歐盟而言是傷害最小的結局。就此，歐盟必須盡早游說美國勒令烏克蘭總統澤連斯基離場，這樣「俄烏戰爭」才會慢慢地無疾而終，和局收場。

作者是香港中文大學工程學院副院長（外務）

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[黃錦輝]