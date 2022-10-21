劉典：站在歷史十字路口前的中共二十大

一、中國成全球政經體系的重要穩定器

當前，國際社會比以往任何時候都更需要和平穩定。全球經濟面臨較大下行壓力，而疫情、戰爭等跨地區問題，亦導致全球政治局勢不穩，極有可能產生新的政治矛盾點。在此時點，中共二十大展開了一系列政策調整，既為中國更好應對當下世界局勢，亦令中國成為全球政治經濟體系的重要「穩定器」。

過去10年，中國商品出口佔國際市場的份額由11%增至15%，貨物貿易第一大國地位日益鞏固，利用外資量穩質優，引資水平和結構持續優化，對外投資合作加速發展，共建「一帶一路」成效顯著，全球經濟治理話語權提升，形成了全方位、高水平對外開放新格局。

二十大釋出了中國穩定發展的堅實信號。不容忽視的是全球經濟有賴於穩定環境，目前全球通脹風險不斷外溢，大量地區金融環境收緊，各國經濟增長有可能進一步放緩乃至衰退。同時，各國之間的紛爭嚴重阻礙全球經濟復蘇。在全球歷史的十字路口上，穩定成為極其稀缺的元素。只有當全球局勢得以緩和、地緣政治鬥爭得以緩解之時，全球經濟才有重新走上正軌的可能。

二十大報告明確了中國將堅持對外開放、走高質量發展道路，這預示中國將繼續在全球政治經濟體系內，發揮重要的「穩定器」作用。一方面，得益於其巨大的市場消費潛力和持續完善的營商環境及基礎設施，中國經濟的繼續開放將讓國際投資者和跨國企業吃下「定心丸」；另一方面，中國經濟體量和韌性或許能為全球經濟復蘇提供新動能。

二、中國經濟引擎正進入關鍵質變時刻

近年受疫情與全球經濟危機影響，中國經濟發展面臨空前壓力，需進一步轉型升級以更好發揮其在全球的「穩定器」作用。據二十大報告，未來將從四方面展開。

首先，中國將技術革新作為施政重點。「實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐」在報告中單獨成章，足見其重要。目前中國在全球創新指數排名第11位，比2012年躍升23位，已進入創新型國家行列。在全球500種主要工業產品中，中國有四成以上產品產量居世界第一。

此外，中國在構建以數據為關鍵要素的數字經濟，推動實體經濟和數字經濟融合發展。《中國互聯網發展報告2021》指出，2020年中國數字經濟規模達到39.2萬億人民幣，佔GDP（本地生產總值）38.6%，保持9.7%增長速度，成為穩定經濟增長的關鍵動力。

其次，中國將繼續推動經濟結構轉型升級。未來，中國將注重傳統產業與新興產業齊頭並進，堅持把發展經濟的着力點放在實體經濟上。對傳統產業而言，如何破除其上升空間障礙是主要問題，因此中國將加速傳統產業的提質升級，將傳統與現代技術結合，將低生產效率的舊有產業全面更新換代，實現夕陽產業「朝陽化」。

而就新興產業，其發展問題在於經驗不足，因此中國將加快推動實體經濟、科技創新、現代金融、人力資源協同發展的現代產業體系，令新興產業能盡快有完整產業鏈體系，從而在其中發揮技術優勢，為中國在創新領域發展作出貢獻。

再次，中國將推動區域經濟結構的再平衡和發展。過去，沿海發達地區往往是中國經濟增長的核心動力源；但近年中國經濟發展佈局開始變化，今年商務部數據顯示，從區域分佈看，東部、中部、西部地區實際使用外資，同比分別增長16.1%、35.6%和17.9%。中部外資流入增勢迅猛，政策紅利、發展潛力和產業擴散是重要原因。隨着營商環境不斷優化，中部地區在承接產業轉移過程中逐漸形成區域經濟增長極，將成為未來推動中國經濟增長的重要力量。

最後，中國還將「綠色發展」作為經濟發展重要原則。與以往經濟發展不同的是，中國當下經濟發展趨勢是將「質」作為中心，為此，中國的綠色經濟發展成為政府工作重心。

二十大報告指出中國要加快發展方式綠色轉型，實施全面節約戰略，發展綠色低碳產業，倡導綠色消費，推動形成綠色低碳生產和生活方式。中國碳達峰、碳中和的鄭重承諾，毫無疑問將為中國帶來新挑戰和新機遇。

三、中國式現代化推動與世界相互促進

二十大報告再次向世界清晰傳遞了未來中國推動發展的實現路徑，即堅持中國式現代化這條基於中國獨特國情和經驗的道路，繼續滿足人民對美好生活的嚮往。當前世界正面臨政治、經濟等多方面疊加挑戰，全球經濟下行壓力和持續的地區衝突不斷為世界增添不確定因素。而中國此時明確自身發展路徑，堅持政治和經濟領域的穩定性、確定性和可預期性，對世界未來發展亦有借鑑意義。

中國邁向現代化的道路為世界帶來新紅利，順應了全球發展的必需。近年貧富差距、政治極化、政治撕裂等國際危機，始終威脅着全人類的可持續發展。在此情形下，中國式現代化能為解決全球問題提供一條新路徑。同時，面對全球紛繁複雜的局勢，中國堅持促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體。

世界好，中國才能好；中國好，世界才更好。中國與全球各國應維持在一個相互促進的狀態中。中國近年的穩定發展不僅推動了自身發展，還為全球共同進步做出貢獻。未來，中國將更具穩定性、確定性和可預期性，繼續為中國乃至全球福祉貢獻力量。

作者是復旦大學中國研究院特邀副研究員

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[劉典]