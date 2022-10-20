陳帆川：網絡審查 能否達至文明討論？

由美國非政府組織全國公民會議（National Conference on Citizenship）與得克薩斯大學奧斯汀分校媒體參與中心統籌的「公民信號」（Civic Signals）研究項目，花了4年時間研究一個繁榮與健康的數碼空間該有什麼元素。該校新聞與媒體學院副教授Gina M. Masullo給出的答案出人意表：「我們並非提倡不文明行為，但如果你要熱情地討論政治——那也是我們希望民主國家所實現的——那麼我會認為，人們的討論不能很『完美』。」

不完美，即是可能夾雜髒話、對罵、嘲諷。她指出，說話如果太完美，最終可能說了等於沒說。

互聯網愈發達，人類講話愈不文明。慕尼黑工業大學數碼管治教授Yannis Theocharis分析稱，人類本性就是熱中​​聳人聽聞的信息，因此在社交媒體上，誰的聲音大，誰就能引人注意。他的一項研究發現，公眾對於帶點骯髒內容的信息，反應往往較一般信息為大。

有趣的是，這現象也蔓延至政治層面。美加多名學者今年4月發表一項研究，透過人工智能分析了2009年起由美國國會議員所發布的130萬條推文（Tweets），發現裏頭的內容愈來愈不文明；而最粗魯、最無禮的推文，所獲得的「讚好」數目，是一般推文的8倍，轉發量是一般推文的10倍。

很多人一邊跟這些不文明的帖文互動，一邊又批評網絡世界烏煙瘴氣。究其原因，社交媒體被讚好與分享兩項動作支配，無論用戶的情緒是喜悅還是憤怒，都會點讚，令粗魯無禮、鼓吹仇恨的帖文，待遇跟正面暖心的帖文一樣。

所以，要在公民社會醞釀熱烈的討論，要有適度放縱，不能太「乾淨」。至於網民在社交媒體愈來愈粗魯，是因為科技平台放大了人性，應由科技平台調整功能與演算法撥亂反正。

言論自由與文明討論，如何取捨？Masullo教授說：「在民主國家，你希望人們可以討論事情。他們有時可能不文明，但你不會想為了將激烈的辯論降溫，而冒上過分『消毒』的風險。」她說，如果只將注意力集中在文明不文明，結果是賦權當權者定義什麼為之「恰當」。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]