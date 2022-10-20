鄧鍵一、袁瑋熙：Z世代怎樣用社交媒介接收新聞資訊

就尋找午膳地方這個特定目的來說，上述情况其實也可以理解。如果用戶已在IG追蹤了一些美食家、飲食資訊等帳號，加上其他用戶在餐廳打卡的圖片，用IG搜索餐廳資訊有時候的確比Google方便。

筆者二人幾年前研究大型示威時，亦有類似疑惑。很多受訪年輕人告訴我們，他們主要透過IG接收運動相關資訊。我們也想，IG只是一幅幅圖片，未必可以傳遞很多資訊。細問之下，知道IG既然是年輕人最主要的社交平台，他們主要在那裏接收朋友轉發的新聞，自然不過，而且那不代表他們完全拒絕使用facebook（fb）。有時候，他們在IG看到一些重要新聞，也會到fb看看其他相關資訊。

英國也有研究發現，Z世代使用fb和IG的百分比其實相若，只是在較年長的人口中，使用fb的人還是比IG多。然而我們始終難以否認，從日常生活觀察，IG似乎取代了fb，成為年輕人接收新聞資訊的主要渠道。

為梳理這個日常觀察而來的印象，我們透過今年3至4月委託研究機構展開的問卷調查（樣本數目4346），分析不同世代香港市民使用社交媒介接收新聞資訊的差異，及使用社交媒介轉發新聞資訊的狀况。首先，我們按年齡層把受訪者分為Z世代（18至24歲）、千禧世代（25至39歲）、X世代（40至59歲）、嬰兒潮及戰前世代（60歲或以上）。由於受訪者只需回答自己的年齡層，加上受訪對象最低年齡為18歲，本文的年齡與世代劃分未必如一些社會學家的定義那麼嚴謹，但亦足以分析不同世代的分別。

Z世代依賴IG接觸新聞資訊

表1和表2是受訪者在fb和IG看到新聞資訊的多少。一如所料，Z世代較少在fb看到新聞資訊：22.6%表示沒有在fb看到新聞資訊，明顯比其他世代的受訪者多。但正如上文提到，Z世代並非如一些說法所指放棄了fb，仍有約一半Z世代受訪者表示「有時」或「經常」在fb看到新聞資訊。

相對來說，Z世代的確十分依賴IG接觸新聞資訊。雖然整體上愈年長的人，愈少在IG看到新聞，但比較回答「經常」的受訪者，近六成Z世代表示「經常」在IG看到新聞，明顯比其他年齡層多一截。

進一步分析，我們想知道不同世代的人在社交媒介上傳及轉發新聞資訊的情况。我們把受訪者按世代劃分，分別進行迴歸分析，分別看他們在fb和IG看到新聞資訊的頻率，會不會影響他們有幾經常在社交媒介上傳及轉發新聞資訊（註）。

結果見圖1和圖2。圖中虛線指「自變項」和「依變項」的關係不達到統計顯著度；實線即是兩者關係達到統計顯著度。

從圖1所見，嬰兒潮及戰前世代的受訪者，愈多在fb看到新聞資訊，會愈經常在社交媒介上傳及轉發新聞資訊（圖中唯一的實線）；而兩者關係在其他世代並不顯著（圖中虛線）。

圖2的結果比較豐富：Z世代和千禧世代愈多在IG看到新聞資訊，會愈經常在社交媒介上傳及轉發新聞資訊，而兩者關係在Z世代明顯更強（圖中兩條向上的實線）；但嬰兒潮及戰前世代的受訪者，愈多在IG看到新聞資訊，會愈少在社交媒介上傳及轉發新聞資訊（圖中向下的實線）。

綜合兩圖，有兩點值得討論：

（1）對千禧世代和Z世代來說，fb更似是一個讓他們「唯讀」新聞資訊的平台。無論他們在fb看到的新聞資訊多或少，這個平台都不會影響他們要不要在社交媒介上傳或轉發新聞。但IG則令他們更多上傳及轉發新聞資訊，而這情况在Z世代身上，明顯比千禧世代強。

（2）於fb和IG看到多少新聞資訊，對上傳及轉發新聞的影響，在嬰兒潮及戰前世代身上呈相反關係。其中一個理解是，fb和IG因為普及時間不同，累積了不同用戶和內容，年長用戶可能較容易在IG看到自己不認同或不感興趣的新聞資訊，減低了他們轉發的意欲。

使用不同社媒 非互相排拒

回到本文一開始的討論，Z世代是不是廣泛使用IG而放棄了用fb來接觸新聞？這某程度上是正確的，畢竟他們在IG看到新聞資訊的頻率，的確比fb高。但是，使用各個社交媒介其實並不互相排拒，所以更值得留意的是，Z世代透過IG接收和生產（包括上傳和轉發）新聞資訊的相關性，反映一種整體參與，而這種整體性並沒有在fb發生。這構成了大家所認知，對Z世代來說，IG已經取代fb。也值得留意的是，這個情况已經由Z世代滲透到千禧世代，而滲透過程涉及舊世代學習和應用新事物的過程。我們除了需要知道新世代在流行什麼，新事物怎樣滲透到上一代，當中需要什麼條件和學習過程，也是同樣值得探討的課題。

註：控制變項包括性別、教育程度、社會階層、政治立場、每日透過不同渠道接收新聞資訊的時間；圖1和圖2中，「依變項」的「1」等於沒有，「3」等於經常

作者鄧鍵一是恒生大學公共政策研究中心副主任，袁瑋熙是浸會大學政治及國際關係學系副教授

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[鄧鍵一、袁瑋熙]