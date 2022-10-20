何喜華：解決深層問題 才能說好故事

房屋土地供應顯承擔 缺短期措施

要做到民有所呼、我有所應，政策必須長短兼備。所謂「長」，是指具有長遠施政理念和目標；所謂「短」，是指適時應對眼前問題。房屋和土地發展困擾本港多年，向來被視為重中之重。施政報告表示未來10年按時提供3300公頃新平整土地，並銳意檢討綠化地帶用地，改劃作房屋發展，更嘗試調高北部都會區的地積比率，以提高土地供應量，突顯當局在土地及房屋供應的承擔。

政府亦銳意精簡土地發展程序，將發展「熟地」的所需時間大減近一半（由6年減至4年），發展項目時間亦大幅壓縮（由13年減至7年），同樣突顯當局在土地發展和房屋供應的決心，取態值得肯定。施政報告更繪畫未來房屋供應願景，將輪候公屋時間降至約4.5年（2026/27年度），突顯當局對住屋問題的承擔。

然而有關公屋平均輪候時間的承諾，仍未能包括非長者單身公屋申請人，忽略了單身人士的住屋困境。至於新建議發展的簡約公屋，無疑是「2.0版過渡房屋」。由於當局預計未來5年共提供3萬個簡約公屋，並由政府自行興建，避免不熟悉建築項目的非政府機構在興建時面對重重困難，着實有助提速及增加供應量。

然而施政報告只提及數年後的房屋供應，卻未推出短期措施，包括規管劏房等不適切居所的起始租金，甚或為輪候公屋少於3年的申請人提供現金津貼。劏房租戶在聽畢施政報告闡述的美好圖像後，最後仍只能原地踏步，獨困劏房度日。報告亦未提出任何取締籠屋、告別劏房的時間表，使人憂慮不適切居所問題在未來仍長期困擾香港。

減專科輪候時間 未大力增醫護

在醫療服務方面，當局將推出上屆政府推動的基層醫療健康藍圖，實效尚待觀察。中醫藥治療長期及慢性病功效顯著，在治療新冠疫症中可見一斑，當局應進一步加強中西醫合作，長遠應將中醫藥服務納入公營醫療系統。

看病難仍是大眾當前面對的一大困難。以公立醫院專科門診服務為例，當局訂立服務指標，包括縮短原等候較長的內科專科穩定新症輪候時間20%，惟未承諾改善其他專科輪候時間。以眼科為例，九龍西最長（90百分值數）輪候時間達173個星期（逾3年）；骨科方面，九龍中最長輪候時間亦達108個星期（逾2年），另外九龍中聯網的外科最長輪候時間亦達105個星期（註）。

除服務「提速」外，在醫療人手供應「提量」方面，施政報告亦只提及嘗試要求醫護人員在公營醫療機構服務一定年期，或引入非本地培訓牙醫及護士，卻未承諾大力增加醫護人手，無助適時解決醫護人手長期嚴重不足的老問題。

忽視貧富差距 未見施政理念

至於處理貧窮問題方面，則長短策俱欠奉。對於政策介入前165萬貧窮人口、逾27萬貧窮兒童，及逾80萬在職貧窮人口的困境，特首並未提出任何減貧理念或任何處理貧窮問題的對策，令人失望。

處理貧窮問題涉及財富一次及二次分配、社會階層流動、政府稅收等，同時涉及處理低下階層乃至中下層勞工的改善收入機會，當局未有措施處理在職勞工貧困境况，亦無完善法定最低工資制度，包括縮短最低工資檢討期、訂立客觀最低工資調整機制等，乃至立法訂立標準工時等問題。特區未能做到中央政府提出實現「共同富裕」的目標，更未有整體處理貧富兩極化的策略，明顯失職。

欠長遠社福規劃 弱勢社群被忽視

特首在首份施政報告中隻字未提其社會福利理念和規劃方向，僅狹隘地訂立個別社群的服務產出指標。缺乏未來長遠社福規劃和發展，對弱勢社群及全港市民影響深遠。新一屆政府竟欠缺全面社會福利規劃，未有檢討綜援等制度，亦無積極處理弱勢社群在住宿和支援服務方面上的相關人手及土地供應問題，恐怕社福服務在5年後亦難大幅改善。

李家超首份施政報告尚算合格，惟須進一步處理貧窮、社福、醫療等各項挑戰。報告最後提出要「說好香港故事」，讓世界看到香港的優勢、成就、機遇和光芒。說好香港故事，必須拿出有效良方，處理種種社會深層問題，提升市民幸福感，才能有好的香港故事可說，從而說好香港故事。

註：醫管局專科門診穩定新症輪候時間（2021年7月1日至2022年6月30日）

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]