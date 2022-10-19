梁幸發：改革只爭朝夕 香港仍須努力

無可否認，中國在中國共產黨帶領下，從一窮二白的境况中自強起來：去年宣布正式完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務；在疫情期間堅持「動態清零」方針，最大限度保障了人民生命健康；又在創新科技、載人航天等領域取得領先地位，早前更首次開放載荷專家一職予港澳人士參與選拔，讓港人有機會參與國家航天事業，分享中華民族的成就和自豪感。

港府重塑公信力 必須由表及裏

習近平於二十大會議上強調必須長期堅持「一國兩制」，是針對部分港人對一國兩制認識一直存在主觀上的誤解誤判，因而曾長時間抗衡中央的全面管治權——反對派議員在議會惡意拉布或促成流會，置民生福祉不顧；修例風波更對香港造成嚴重衝擊。有賴中央助港制定《港區國安法》和完善選舉制度，香港才得以進入由亂到治的新階段。

中共始終堅持執政為民的使命，從過去的「房住不炒」、「動態清零」以至「共同富裕」，不怕觸碰甚至敢於挑戰既得利益，在於中共始終以廣大人民利益為依歸，於群眾中建立了高度認受性。香港過去數年飽受修例風波和疫情衝擊，特區政府要避免墮入「塔西佗陷阱」，要重塑政府公信力，就必須由表及裏，了解市民真正所盼所急，才能取信於民。

平情而論，現屆特區政府提出「以結果為目標」的施政方針，展現積極有為的新格局。我們可以看到，政府逐步有序放寬檢疫措施，讓社會盡早復常，各級官員積極「落地」視察和聽取民意，表現值得肯定；但同時市民更期盼各項政策範疇能夠迎來大刀闊斧的改革，而非小修小補，或只作表面文章，否則無異於揚湯止沸，實無助改善整體管治格局。

近日社會聚焦討論香港如何在全球「搶人才」，提出包括修訂買家印花稅、簡化本港聘請海外專才的程序等建議。這些措施或許有一定幫助，但若香港未能破解經濟產業空洞和單一化困局、建構包容開放的創新環境和完善其產業鏈，以至進一步鬆綁甚至全面解除防疫限制，讓人才對香港前景有信心和方便來港留港，恐怕仍難以吸引和留住人才。香港面對新加坡等地在金融和創科等方面的競爭，固然不用妄自菲薄，惟必須正視不足之處，只因彼此競爭，只爭朝夕。香港要在這場人才爭奪戰中突圍而出，便必須快狠準地持續鞏固和發揮自身優勢。

香港與內地融合 同時要放眼世界

另一方面，香港社會近年經常跌入一種二元對立思維，將立場和意識形態割裂成一正一反、非黑即白的對立面，忽略彼此能夠兼容而非必然互相排斥。事實上，近年國際局勢急劇變化，香港要融入國家發展大局，但同時香港作為連接內地和世界的重要橋樑，內地與國際市場兩者本來就可兼容並蓄，更是國家給予香港在一國兩制下本應發揮的制度優勢。

因此，特區政府必須說服群眾如何在政策層面做到求同存異、百花齊放。在香港與內地全面融合的過程中，同時要放眼世界、聯通國際，不含糊自身的本土特色和價值，最大程度兼顧最多數港人的意願和需要，發揮和突出香港相較於內地的獨特角色及優勢，這才符合內地和香港的共同及根本利益。

以企業融資集資為例，港交所近年建立了互聯互通和改革上市機制，吸引眾多內地資金、企業來港投資和上市，但同時香港應持續拓展國際市場，爭取更多海外——特別是「一帶一路」——資金和企業來港投資及上市，把握國家一帶一路機遇的同時，對香港作為國際金融中心更可產生相得益彰的效果。

習近平於二十大報告中明確表明支持香港發展經濟、改善民生，令廣大港人鼓舞。筆者期望香港社會能夠貫徹習近平今年的「七一講話」和二十大精神，而特區政府在今日發表的施政報告中，能夠展現以終為始，確保政策落實到位；同時以始為終，在過程中不忘「以民為本」初心。這樣才不至於偏離群眾，這樣才能最大程度團結香港社會。

作者是執業律師、香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁幸發]