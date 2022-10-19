劉天正：新時代政黨與從政者的角色和定位

其實，吳議員的文章並不獨指這次事件，更是批評過去一年繼續堅持以出位言論博曝光的政黨及從政者。筆者認為，這次風波只是導火線，更深層的問題是要認清在完善選舉制度後，政黨與從政者的角色和定位。

部分從政者對角色定位感迷失

過去香港的議會生態屬西式民主政治。西式民主的特點，在於政黨間的對立與鬥爭，政黨或從政者透過出位言論、激進行為博取媒體曝光，成為市民眼中的焦點，再透過選舉奪取議席，或達到政權更替的目的。這種議會文化導致社會分裂，為了奪取議席，政黨和從政者愈講愈激，無論從2019年香港社會動盪，或從西方社會因未能有效解決一些深層次的社會經濟矛盾而愈趨兩極化，都能看到其弊端。

完善選舉制度下的立法會選舉，一改過往以對立及鬥爭為主軸的選舉模式，新一屆議會應以合作和協商代替謾罵與政治炒作，理應能夠為香港帶來新氣象，可以更有效落實政府政策，處理民生問題。惟據筆者觀察，部分政黨和從政者對新時代下自己的角色及定位感到迷失，在行政主導體制下，未知應如何同時監察和協助政府落實施政，達至良政善治。

中國新型政黨制度的優勢

國務院新聞辦公室在2021年6月發表《中國新型政黨制度》白皮書，內容提及一個國家實行的政黨制度，應由國家的歷史傳統和現實國情而定。

國家由中國共產黨執政，各民主黨派「不是在野黨、反對黨，也不是旁觀者、局外人，而是在中國共產黨領導下參與國家治理的參政黨。民主黨派參政的基本點是，參加國家政權，參與重要方針政策、重要領導人選的協商，參與國家事務的管理，參與國家方針政策、法律法規的制定和執行」；另外，民主黨派亦可以代表自己界別的利益，與中國共產黨開展政治協商，並「通過提出意見、批評、建議的方式」對中國共產黨實行「政治監督」。

中國新型政黨制度有其優勢——

（1）實現利益代表的廣泛性：「有效避免了舊式政黨制度只能代表少數人、少數利益集團的弊端……既尊重多數人的意願，又照顧少數人的合理要求」；

（2）體現奮鬥目標的一致性：「避免了一黨缺乏監督或者多黨輪流坐莊、惡性競爭的弊端……通過廣泛協商凝聚共識」；

（3）促進決策施策的科學性：「避免了舊式政黨制度囿於黨派利益、階級利益、區域和集團利益決策施政時固執己見、排斥異己、導致社會撕裂的弊端……在民主集中的基礎上求同存異」；

（4）保障國家治理的有效性：「以合作、協商代替對立、爭鬥……有效避免否決政治、議而不決、決而不行」。

參政者不應阻撓施政

行政機關需接受監督

筆者認為，新時代的政黨和從政者可參考《中國新型政黨制度》白皮書的要點。縱然國家與香港制度不同，不能直接套用，但我們不能否認中國新型政黨制度的優勢，正是香港完善選舉制度所希望達至的結果。

新時代政黨及從政者應認清自己不是執政黨、在野黨或反對黨，而是香港特區管治架構下的參政者。由於香港奉行行政主導體制，政策的制訂與落實應以行政機關為主導，各參政者可以透過不同平台，大至立法機關，小至分區委員會，反映民情民意，做好政治協商，正面地提出優化方案，而非嘩眾取寵地阻撓政府施政。另一方面，行政機關亦應自願接受參政者監督，做好利益平衡工作，在尊重多數人意願的同時，照顧少數人的合理要求。

筆者相信，正確認清新時代政黨與從政者的角色和定位，是推動施政有效落實的關鍵，直接影響特區能否達至良政善治，故希望社會各界多加探討。

作者是民建聯執行委員會委員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉天正]