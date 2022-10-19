蔣型嘉：大灣區一體化的戶籍難題

這個問題討論了很多年，終於在2019年大陸頒布了一項政策（《港澳居民定居證明簽發服務指南》），允許曾經擁有大陸戶口的港澳人士重返大陸，並恢復以前的戶口。這項政策雖然試圖解決港人在內地生活問題，但它帶來了法律衝突，也並不真正推進大灣區一體化進程。

雙重戶籍的法律問題

眾所周知，大陸法律禁止雙重居民身分，這似乎與以上提到的規定有矛盾。每個中國人只能擁有一個合法戶口，不管什麼原因，只要獲得新戶口，就必須放棄以前的戶口。港澳永久居留權可以理解為一種戶口。一個人不能既是港澳永久居民，又擁有大陸戶口，否則大陸的移民當局會立刻註銷其大陸戶口。

在實際生活中，由於法律存在漏洞，一些人秘密保留了雙重居民身分，這並不符合法律規定。近些年，有人一直討論陸港跨境學童問題。上千名兒童在香港出生，成為永久居民，但其父母並不是永久居民，所以他們不能在港定居。很多學齡兒童在深圳居住，卻沒有深圳戶口，所以不能在當地公立學校讀書。他們只能回到香港接受教育，每天都要穿越陸港邊境，整個過程費錢又艱苦。新冠疫情爆發後，他們被公眾遺忘，只能被迫上網課。一些家庭提出質疑：為了改善現狀，當局是否能讓他們的孩子獲得深圳戶口？

答案顯而易見——絕不可能。一般來說，如果小朋友在國外出生，他們可以回到中國，拿到與父母相同的戶口；但在港澳特區出生的小朋友已經擁有「特區戶口」，為了拿到深圳戶口，他們必須先放棄特區永久居民身分。然而，香港、澳門《基本法》中沒有任何相關規定。香港政府認為，中國籍人士必須先退出中國國籍，然後才能放棄永久居留權。但放棄中國籍顯然不是解決跨境學童問題的正解。

跨境學童問題 兩地政府無能為力

2019年政策實行前，其實已經有過一些特殊的港人拿到大陸戶口。比如，2010年廣州亞運會舉辦前，為了代表大陸參加馬術和板球比賽，居於香港的華天和華明兄弟就獲得了廣州戶口。然而這件事關係重大，必須與外交部合作，才得以實現。在接下來的10年中，華天繼續代表大陸參加了里約奧運會和東京奧運會。

與此同一時期，在香港出生的小朋友也長大了，成為跨境學童。他們引發的社會問題太過廣泛，兩地政府對此問題都無能為力。

2019年出台新規定的原因是什麼？它的宣傳效果為什麼這麼差？誰都不知道原因。該規定沒辦法幫助跨境學童，因為他們從來沒有大陸戶口，自然也就沒有「恢復戶口」之說。這項政策對於如何看待和解決一個人不能擁有兩個戶口的法律問題，沒有提供任何指導。相反，它僅僅將時鐘回撥，假設相關人士從沒離開大陸。但該人要用什麼證件穿越大陸邊境？是港澳通行證還是回鄉證？如果邊檢人員發現一個「大陸人」還有着香港身分，會不會產生誤解或麻煩？如果他們這麼做，那麼他們與那些偷偷保留雙重「戶籍」的人，如何區分？

港人灣區就學就業 說來容易做時難

沒人能夠回答上面的問題，這也是大灣區一體化發展中面臨的困境。香港政府一直鼓勵港人在大灣區就學、就業、退休，但說起來容易，做起來難。

由於諸多不便，很多人不想以「同胞」身分在大陸生活，所以他們希望重新獲得以前的舊戶口。這深刻反映了港人在大陸生活依然有困難。2019年頒布的規定，沒有提及在香港出生的港人；對於有過內地戶口的人，它亦沒有從根本上解決跨境生活的問題，只是忽視了這些問題。筆者希望以後的政策，可以為大灣區一體化發展提供更為有力的方案。

作者是香港中文大學香港亞太研究所「中國法制研究計劃」榮譽副研究員

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[蔣型嘉]