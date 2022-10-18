黃啟銘：香港達至碳中和 須攻克現存痛點

長遠需訂碳中和路線圖

秉持零碳排放願景，香港政府於2021年公布《香港氣候行動藍圖2050》，以響應國家的碳中和目標。綜觀整份藍圖，當中不乏積極進取的決心，然而筆者認為未有真正解決根本問題。考慮到國家致力於2060年前實現碳中和，港府宜更深入理解「雙碳」（碳達峰及碳中和）政策目標，進一步釐清部分方案，以協同融入國家發展大局。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發表的《氣候變化2022：減緩氣候變化》報告指出，要達到《巴黎協定》限制全球升溫攝氏1.5度之內的目標，碳排放便需在2030年前減少43%。

綜觀香港碳中和路徑，政府於2017年出版的《香港氣候行動藍圖2030＋》，明確訂立了2030年減低絕對碳排放量26%至36%的目標，而這一目標在《香港氣候行動藍圖2050》中不僅未見檢討，更將碳排放總量減半的任務設定在2035年前達成。

不夠進取的氣候目標，令社會未能清晰感受到政府在減碳議題上的決心，對雙碳政策號召力恐打折扣，終會讓各行各業無所適從。長此以往，香港想真正跟上國家減碳步伐、兌現對國際社會的減碳承諾，恐面臨極大困難。

可採雙軌碳預算機制

有鑑於此，筆者認為政府需清晰訂明實現碳中和步驟的具體時間表及路線圖，並保持一致，令減碳減排工作可按部就班推行。筆者建議政府可參考英國做法，為香港設立「碳預算」（carbon budget）機制，精確計算在2050年達到碳中和目標所需減少的全港碳排總量，並以5年為期編製預算及落實執行。

同時，可採取「意向碳預算」與「過渡碳預算」並行的雙軌模式，以前者作為碳預算訂立原則下香港低碳轉型及減量措施順利實行的最理想模型，同時預留後者作為綠色科技發展受阻或減碳行動成本過高情景下的替代選擇，在兩者之間以實施成本低於或嚴重高於碳排放市場上的碳價格作為變更門檻，確保碳預算制訂的額度不會過於寬鬆或嚴格，對財政儲備及私營機構運作構成嚴重負擔。

香港氣候變化及碳中和督導委員會可負責居中統籌碳預算報告的審計規劃事務，並將減碳行動的責任主體，以由下至上的形式鬆綁拆解至不同政府部門及各私營機構，由各部門參照每5年期的減碳額度，自行提出達標所需的策略措施，從結果開始逆推完成目標所需的進程，並委託獨立機構或政府部門定期審查，確保預算細則執行準確到位。

國家主席習近平曾強調，實現碳達峰與碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革，要把碳達峰與碳中和納入生態文明建設整體佈局。作為中國的國際化都市，香港需準確把握碳中和政策關鍵趨勢，在國家發展大局下做好自己的角色。

總結過往經驗 展望低碳未來

隨着極端天氣對地球生態和人類生活的負面影響與日俱增，碳中和早已經與普羅大眾日常生活息息相關。新一份施政報告即將發表，筆者期望政府明晰減碳減排工作的階段目標，以綜合的路線圖及各部門間的密切協調合作，推動香港按部就班、行穩致遠地轉型為零淨排放社會，保障社會長遠利益。

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作者是政賢力量青年時事評論員

[黃啟銘]