歐陽五：凜冬將至 兩場選舉攸關世界

人類面臨的全球性風險接踵而至，尤其是俄烏危機的外溢影響，日益向經濟民生領域擴散，給本已動盪不安的世界，帶來更多不穩定性和不確定性。

毋庸諱言，諸多風險危機實為大國博弈的後果，而在接下來大半個月時間，兩個正在博弈中的大國將舉行兩場選舉——中共二十大和美國中期選舉，在很大程度上將影響未來的國際局勢走向。

雖然美國中期選舉不如總統大選那般受到全球矚目，惟其對美國國內政治的實際影響並不亞於總統選舉。對外政策實為內政的延續，尤其在美國仍是世界頭號強國的格局下，其政治、經濟、軍事、文化影響力無遠弗屆，美國國內政治影響勢必投射到全球。

然而，分裂是美國政壇的多年頑疾，最近幾年尤甚。這不僅僅表現在兩黨及其選民之間的矛盾日益尖銳，身分政治司空見慣，共和黨與民主黨各自內部的分裂愈加嚴重，也成為這次中期選舉的一大顯著特徵。在共和黨內部，建制派與「特朗普派」裂痕明顯，民主黨的自由派與溫和派之間差異也愈來愈大。即使是民主黨執政，「府院之爭」也人盡皆知——眾議院議長佩洛西執意訪台，就讓總統拜登尷尬不已。

美兩黨惡性競爭思路 延續至國外

其實，美國國內圍繞種族、控槍、墮胎等議題的種種分歧多為表象，根源主要是美國無力消除經濟全球化帶來的負面影響。諷刺的是，於無力解決國內堆積的問題、社會撕裂難以彌合的情况下，在外部樹立「假想敵」成為展現團結和凝聚力的共識——能源價格高企，不從根源上解決俄烏衝突甚至火上澆油，反而要求OPEC（石油輸出國組織）增產，結果慘遭「打臉」；為控制國內通脹，美聯儲局一再加息，全球其他主要貨幣慘遭大幅貶值，全世界為美國埋單；將兩黨惡性競爭思路延續到國外，白宮新發布的《國家安全戰略》報告，將多元化世界按美國的單一標準劃分為所謂民主和專制陣營，宣稱「後冷戰時代徹底結束（the post-Cold War era is definitively over）」，卻至今未學會以新的方式與別國共處，仍在世界各地製造分裂與對抗。

中國迎新領導集體 宣示新征程方向目標

而在被美國視為「最重要地緣政治挑戰」的中國，本周末也將選出中共新一屆領導集體。雖然其結果與美國中期選舉一樣難以預料，但熟悉中國政壇即會明瞭，本月16日公開的二十大報告所體現的是中共集體意志，凝聚的是黨內外共識，已明確宣示中國將在「新征程」上舉什麼旗、走什麼路，以什麼樣的精神狀態，朝着什麼樣的目標繼續前進。

對世界而言，至少以下3點已清晰勾勒：首先，改革開放國策不變，仍會蹄急步穩；其二，以中國式現代化實現中華民族復興，中國將專注把自己的事情做好；第三，站在人類命運共同體的高度，提出全球發展倡議、全球安全倡議的中國，仍將堅持和平發展的道路，並不吝與世界共享發展成果。

凜冬將至（winter is coming），世界需要更多穩定性。在對未來的展望中，究竟是零和與對抗還是合作與共贏，是四處樹敵還是廣結善緣，相信國際社會自有公論。

作者是時事評論員

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[歐陽五]