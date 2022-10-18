楊庭輝、黃家豪：伊朗頭巾示威發酵 核談判瀕臨破裂

核談判早已多障礙 各方現更難找下台階

伊朗政權連日來不斷鎮壓聲援阿米尼的街頭抗議，並批評有關的示威騷亂是由美國和以色列在背後煽動，目的是破壞伊朗社會的和諧穩定。不過伊朗政權的強硬打壓，似乎暫無法遏止伊朗國內的街頭怒火。外媒甚至有評論開始預測，倘若伊朗政權倒台，伊朗人民將會面對怎樣的光景。

然而類似的猜測，由美國時任總統特朗普重啟該國對伊朗的制裁開始便不時出現，惟直至現時，仍難以判斷伊朗政權距分崩離析還有多遠。相對可以肯定的是，伊朗頭巾示威令西方與伊朗往後難以就重返舊有核協議的事宜上有談判空間。

回顧當初，美英和歐盟曾冀望透過跟伊朗貿易正常化，換取對方放棄核武，但特朗普上台後以相關協議充滿漏洞為由，單方面重啟對伊朗的制裁，伊朗則以美國破壞協議精神為由，重新高調地提煉濃縮鈾。拜登取代特朗普成為美國總統後，數度展現出渴望重啟伊朗核問題談判的意願。

可是，由於伊朗已愈趨接近成功發展核武，加上伊朗去年總統選舉在重重篩選下，「欽點」了政權「劊子手」萊希繼任，所以西方有不少輿論向拜登施壓，要求他不能無條件重返舊有的協議。另一邊廂，伊朗堅稱沒有任何妥協空間。伊朗核問題的談判，因此陷入膠着狀態。

西方與伊朗關係 難逃惡化命運

政治或許沒有永遠的敵人，但即使有共同利益，亦不表示對收窄分歧有很大幫助。俄烏戰爭期間一度傳出美國欲放寬對伊朗的制裁，以緩和全球能源危機，實際進展卻不如傳聞般順利。近日伊朗爆出道德警察涉嫌虐殺婦女的醜聞，令西方更難對伊朗的人權問題採取視而不見態度。

值得一提的是，拜登今年7月出訪沙特阿拉伯的舉動，受到不少輿論批判，原因是他曾承諾要令對方在虐殺沙特異見記者卡舒吉一事上，受到應有懲罰。若拜登在伊朗頭巾示威如火如荼之際，擺出息事寧人的姿態，恐會招致更猛烈抨擊。

礙於伊朗頭巾示威不斷發酵，美國在未來一段時間，維持甚至擴大對伊朗制裁的機會高唱入雲。據報歐盟亦積極考慮加入制裁伊朗的行列。其實，儘管歐盟過往數年沒有正式跟隨美國制裁伊朗的步伐，但由於歐洲企業憂慮保持與伊朗的貿易關係會被制裁，所以大多早已切斷與伊朗的聯繫。因此，不論歐盟最終有何決定，西方與伊朗的關係，也難逃惡化下去的命運。

過往輕視能源自主 西方天真付代價

無論如何，西方也需為此付出代價。俄羅斯、沙特和伊朗是世上其中3個主要的能源出口國，如今西方卻難以從它們身上購得足夠的所需能源。不僅如此，早前石油輸出國組織聯同俄國宣布減產石油，以保障自身利益，此舉恐令西方過往半年亡羊補牢遏止油價飈升的努力付諸東流。歸根究柢，西方國家的能源危機，源於它們對全球貿易自由化過於有信心，沒有正視能源自主的重要。

當能源再次成為戰略物資，西方的倉促應對便猶如臨渴挖井。《經濟學人》近日更警告稱，歐洲的能源危機不太可能在今個冬季後結束，原因是世界往往難以在短期內尋到能源的代替品。

事至如今，西方已難以避免受到能源和經濟衰退危機的雙重夾擊，何時否極泰來，仍是未知之數。有些人認為，西方民主陣營面臨危機就是強人政治的佳音，但這種黑白過分簡單二分的思維，正正是把世界局勢帶往更危險地步的元兇。

作者楊庭輝及黃家豪是香港國際問題研究所研究員

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