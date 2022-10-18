狄志遠：二十大後的香港

很明顯，這跟今年7月1日習近平對一國兩制及香港的講話一脈相承，重點就是對外，要聯繫國際社會；對內，需改善經濟及民生。

香港要擔當國際金融中心，這不止是內地企業來香港上市那麼簡單，也不止是內地企業透過香港吸納資金，也同時是吸納外國企業來香港上市，並進而讓內地資金進入國際。用國際社會的說話，香港不止是中國的金融中心，也是國際的金融中心。「國際」兩字，道出「一國兩制」下香港的意義，也是香港的特別之處。

政治有序開放 對國際城市完全可行及必須

要擔當「國際」的金融中心，香港也應該要盡快進一步放寬通關及檢疫的限制。國家仍然採取「動態清零」的抗疫政策，香港正好扮演這「一國兩制」的優勢，一方面開關跟國際接軌，另一方面亦成為國家一個試驗場，慢慢檢視抗疫政策。

抗疫如此，政治開放也希望如此。一方面，要成為國際金融中心，法治、珍視資訊自由、獨立的媒體監察、多元意見，都是國際金融中心的重要元素。另一方面，有序的政治開放，對一個國際城市來說，完全是可行並必須的。香港的成功，必對國家有重要貢獻。

二十大報告對國家未來5年的各方面、各領域發展，都提出了目標和任務。筆者也期盼香港亦是如此，期待本星期特首李家超發表的施政報告，能夠有具體指標，解決香港長期的深層次民生問題，包括加速興建公屋，應對人口老齡化問題、結構性的貧窮問題，醫療服務改革等等。正如特首早前的表述，要具體做實事，以解決問題為本。

過去一段日子，香港走過不容易的歷程，社會撕裂，發展舉步維艱，以致社會停滯不前。但時至今日，我們要忘記過去的傷痛，奮力向前。而特區政府要做到團結四方，施政需容納不同聲音，共同踏上崎嶇路，繼續創造香港的傳奇故事。

作者是立法會議員、新思維主席

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[狄志遠]