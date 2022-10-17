鄭立：難道要叫無產階級做業主？

長期防疫政策令大量商店營運成本增加之餘，亦使生意大幅減少，即使長年老字號也難免倒閉。之前政府禁過3個月追租，但本來就交不起租的企業，經歷過生意沒有改善的3個月後，恐怕財務情况只會惡化，比之前積欠下更多租金。需要拖租的，能夠一次歸還的可能性應該不大，最終反而是一拍兩散直接倒閉。

面對這情况，有人提議放寬外地人來港置業的印花稅。坦白說，這是為了吸引來自中國大陸的買家。但大陸買家來港置業，前提是相信自己的資產在香港法律保障下絕對安全，並不用害怕香港政府沒收他們的財產。

這也意味着，當他們認為自己的財產可能會被凍結或沒收時，香港地產亦變得不再適合他們保存財富了。自己不住，既不能收租盈利，又隨時可能會受法律威脅的資產，對一心想要保存財富的人來說，能有什麼吸引力呢？

最後是加息。加息導致房貸者的資金成本上升，使他們買樓更吃力。須知道香港一直流行「幫人供樓」的說法，這是因為香港極高的租金，加上近年的極低利息才成立的。利息上升後，自然就不太成立。

觀察到支撐起香港的這3點都在崩壞，剩下來想要靠誰撐起樓市呢？據說有些人被逼急了，直接說香港應該要輸入更多人口，期望他們能夠撐起樓市。可是新移民也多屬基層，引入更多無產階級有什麼意義呢？黃子華早就說了，有樓有樓，無樓無樓，無產者再努力工作，都難以去到早已設在天邊的本港置業門檻。

剩下的，難道想靠公屋階層去撐起香港樓市嗎？也不是不行，如果有一天香港房屋降價至屋邨仔都可以買得起，只要有機會，他們其實都想置業的——雖然要去到大眾都能勉強負擔得起的價錢，大概樓價要跌至少七成。

作者是專欄作家

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[鄭立]