戚維之、張嘉雯、馮曉嵐：全面審視稅務制度 助香港提升競爭力

然而，面對鄰近地區（如新加坡、日本等）的激烈競爭，港府以穩中求進的發展方向，致力開拓及創造更多發展機遇和空間的同時，筆者認為全面審視稅務等規管制度，將有助香港提升競爭力，以鞏固國際金融中心地位。

香港一直以來奉行簡單稅制及低稅率，並採用地域來源徵稅原則，以吸引外地企業投資者來港營商。可是香港作為全球知名的國際金融和商貿中心，亦需積極配合國際稅務的新發展，包括落實全球最低稅率方案，及優化離岸被動收入豁免制度。

在全球最低稅率方案下，若大型跨國企業集團在香港的有效稅率，未能達至15%的最低稅率，則需繳納補足稅。另外，特區政府目前正改革其離岸收入豁免制度，以解決歐盟把香港列入黑名單的顧慮。隨着離岸制度的檢討和細化，香港的地域來源徵稅原則或將調整。

推出有效稅務優惠以保優勢

為加強香港在稅務上的競爭力，我們建議特區政府應全面審視現有稅務政策以制訂策略，例如對知識產權收入提供稅務寬免、放寬知識產權開支的扣稅規限、為金融服務業和資本市場提供進一步稅務優惠、回調股票印花稅以提升海外公司來港上市的吸引力，及推出新稅務優惠以吸引海外集團來港設立地區總部等。

稅務政策無疑只是提高競爭力，及保持香港作為國際金融和商貿中心地位的其中一個措施。特區政府應配合其他方面，包括人才、基礎設施、配套、制度、社會穩定性等，全面提升香港長遠的競爭力。

早前特區政府進一步放寬檢疫措施，是香港邁向經濟復蘇的重要一步。面對國際間的激烈競爭，我們期盼特區政府能從不同方面制訂措施，以增強香港競爭力，鞏固香港國際金融和商貿中心地位，讓香港經濟早日重回正常軌道。

作者戚維之是德勤中國稅務合伙人，張嘉雯、馮曉嵐是德勤中國稅務經理

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[戚維之、張嘉雯、馮曉嵐]