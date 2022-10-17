趙永佳、許漢榮：認可多元創新 開拓教育可能

過去數年，政府成立了推廣職業專才教育專責小組，並展開多輪諮詢及調查，2020年發表了最終報告（「2020報告」），試圖為香港職專教育的發展路向提出方向。雖然報告明確提出職專教育應由中學階段開展，並以應用學習（Applied Learning）為主軸推展，作為中學文憑考試（DSE）制度下的乙類課程，但除此之外報告內容多以圍繞推進應用學位（Applied Degree）為重心，以重塑職專教育在香港的角色。

我們都肯定報告所倡議的方向，但認為仍有不足。過去我們建議包括設立應用學習教學中心（Applied Learning Hubs）、新設「應用教育學習領域（Applied Education Key Learning Area）」、在教師培訓增加名額以培育職專類教師等，目的都是希望可以全方位利用政府重整中學職專教育的契機，讓中學教育更多元，以裝備香港年輕人，透過教育面對未來挑戰。

創意藝術文憑畢業生本地升學問題

除了在DSE制度下的高中課程以外，一如「2020報告」明言，政府應協助中學學界開辦「校本職業訓練課程」並取得認證，讓學生可以在中學階段獲取資歷認證，擴闊個人發展的可能。

於2006年創校的香港兆基創意書院，以直資模式辦學，享有較大的課程自主空間。事實上，不少直資學校都有利用課程上的彈性提供非本地課程，例如國際文憑（IB）、英國國際普通中學教育文憑（IGCSE）等。自2014年起，創意書院為入讀高中的學生提供一個創意藝術文憑（Diploma in Creative Arts）課程，該課程獲認可為香港資歷架構第三級。創意藝術文憑與其他直資學校提供的非本地課程選擇不同，是一個由書院自行設計並獲認證的本地課程，提供聚焦於文化、藝術及設計為主軸的教育。

原則上獲得資歷架構第三級的認證，應可以合資格銜接至屬於資歷架構第四級的副學位程度課程（包括高級文憑及副學士）。然而過去多年，由於副學位程度課程——特別是獲政府資助（subvented）的課程——需符合DSE 5科2級（包括中英文）的成績要求方可報讀，令創意藝術文憑畢業生較難獲得在本地的升學機會，多年來他們反而獲得外地大學取錄。書院一直為這個課程尋找與本地院校作課程銜接的機會，去年與本地多所專上院校達成協議，創意藝術文憑畢業生可直接報讀相關的副學位程度課程。

書院曾與教育局聯繫，希望就創意藝術文憑等同DSE的5科2級（包括中英文）資歷，向香港學術及職業資歷評審局申請評審，惟至今仍在等待確切的回覆。事實上，推廣職業專才教育專責小組2020年向政府提交的報告亦有明確提出，鼓勵中學按校情發展及提供「校本職業訓練課程（School-based Vocational Training Courses）」；專責小組亦建議「政府加強支援更多中學發展獲資歷架構認可的校本職業訓練課程，以及積極推出措施協助學校完成認證程序」（報告3.35段）。

予學生多元出路 教育政策須鬆綁

可是，當學校能夠開辦此類獲認證的課程後，如何處理畢業生的下一階段銜接，現時卻未有明確政策。我們認為，既然DSE同樣屬於資歷架構第三級水平，學校所開辦的校本職業訓練課程如同獲資歷架構認證，政府應明確認可此類課程的畢業生可自由報讀各類副學位課程，不受DSE的5科2級限制；長遠而言，更應認可為公務員相應職級的入職條件之一。

我們認為，要讓教育制度、學生出路走向多元，政府的教育政策必須鬆綁，學校才能大膽思考，為年輕人提供更多教育選擇。單靠公開試來決定年輕人的將來，已不能符合世界人才發展的潮流。多元化的學習及資歷，才是發展人才正確方向。

創意書院開設創意藝術文憑，選擇以職專教育為課程設計方向，當中一個很重要的思考是讓中學教育能夠有更多「動手做（learning by doing）」的空間，這種空間不單是日常課堂，還應用在評核當中，長遠就是希望年輕人在紙筆考核之外，有更多機會讓他們的不同能力都可以發揮。這種思維也正正符合職專教育理念。

正正由於職專教育理念與一般較為倚重紙筆考核與學習的方式不同，因此一如創意書院般開設的校本課程，都要重新思考學與教的可能性，尤其是創意書院以文化、藝術、創意教育為課程核心，學生在學期間建立及整理個人作品集，與在考試獲得好成績其實同樣重要。過去兩年，書院參與了由陳廷驊基金會創導的「Future Education in Action」計劃，讓師生明白生涯探索不止一條路，從而創造更適合自己未來發展之可能。透過基金會提供的資源，及由合作機構「教育燃新」提供的培訓，書院正就校情發展一系列配套，以協助高中學生建立個人「作品集」，及透過書院舊生為同學建立業界網絡，讓不論是選擇修讀文憑試課程抑或創意藝術文憑的同學，都能夠於在學期間記錄個人學習及創作歷程，並了解不同行業的發展，幫助他們思考出路。

全港學校應有空間發展不同特色課程

創意書院的做法與一般中學做法固然有別，其中一個因素是書院以直資模式辦學，可以享有較大的課程自主空間，發展較具實驗性質的創意教育，但更重要是書院能按照學生特質及學習需要，提供不同選項，讓擁有不同能力的學生可選擇不同學習機會。

我們認為，這種空間不應只讓直資學校擁有，​亦不應只限創意藝術課程。全港所有學校、其他職專教育領域都應獲得同樣的空間，發展不同特色的課程，日後家長及學生便更能因應學生學習風格及個人特質來選校，打破一直以來對「成績」的迷思。然而，只有學校在校本層面的工作是不足夠的，政府在教育政策的層面應同時配合，方能營造一個有利於多元人才培訓的環境。創意書院的嘗試，正能夠作為例子，讓中學教育朝向更多元發展，而不單止是以DSE成績作為單一的中學結業資歷。

作者趙永佳是教大社會科學系社會學講座教授，許漢榮是香港兆基創意書院校長、教大社會科學系博士候選人

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[趙永佳、許漢榮]