徐英偉：把握「二十大」重點 靈活創新 投資未來

如何與各地搶企業人才資金 考驗極大

聯繫匯率下，香港加息幅度與速度緊貼美國，為壓抑通脹，美國今年加息幅度累計已達3厘，而且還有空間繼續上調。全球經濟在衰退風險下，加上借貸成本增加，近期樓市、股市已反映市場情緒和資金流向。本港出口貨值已連續數月下跌，今年8月份更錄得14.3%的按年跌幅。如何與不同經濟體搶企業、搶資金、搶人才，並要與國內城市「良性競爭」及配合國家新發展方向，相信會是極大考驗。

加大政府開支、吸引更多市場投資和消費，都是嘗試令經濟軟着陸的基本動作。特區政府在疫情下推出不同逆周期措施，例如向市民派發電子消費券，已發揮一定作用。面對企業資金及營運壓力，今年初政府在疫情下已加強對「百分百擔保特惠貸款」及「還息不還本」計劃的支援，惟加息導致資本成本上升，令經濟鏈出現骨牌效應。

在加大政府投資方面，有效率的政府撥款，能否推動製造就業機會的基建工程項目？招標採購政策上有否優化空間？在簡單稅制下，可否跳出常規思考，提供「精準優惠」，支持投資本地且是香港應該發展的產業？在吸引外資時，加入要求企業保持甚至增加本地招聘，才可享受優惠措施？

稅務政策上，減稅以外亦可思考其他招數，在出奇招前，宜先考慮稅收政策對外國直接投資（FDI）的影響。稅收激勵措施可以針對「精準發展項目」的投資者，或帶來就業、技術轉讓和營銷技能的投資者。

從用家角度思考 吸引資金來港

香港可加快與「精準合作發展地區」簽訂避免雙重徵稅安排（香港有45個，新加坡有96個）以吸引國際企業。政府亦可檢視現有的「研發開支額外稅務扣減」優惠政策成效，企業若滿足指定條件的研發活動，首筆200萬元開支，可享300%課稅減免。政府也應比較其他市場的做法，例如在加強文化產業上，南韓會在影視製作方面提供稅務優惠，吸引國際大型製作公司開設辦事處；印度更直接派錢，吸引電影公司到當地拍攝電影和聘請當地人員。

當全球經濟重心由西向東移，投資者選擇投資地點時，首要考慮當地的各種穩定性和安全環境；但政府優惠政策，往往也是關鍵決定因素。就如選擇餐廳時，當食物、環境、服務、價錢相若，倘其中一間餐廳提供下次再消費有折扣之類的優惠，便可引導消費決定和鼓勵重複消費行為。要吸引資金流入香港，把「開支」和「投資」都搶過來，政府可從用家角度思考。

一直以來，港人的創新、變通，創造了不少成功經驗和模式，如《孫子兵法》提到「凡戰者，以正合，以奇勝」。國家改革開放40多年來，香港從來都是引進內地資金、技術的最大來源和跳板。「二十大」將看到國家的重點方向，在變幻莫測的政治及經濟環境下，我們更要配合並抓緊機遇，利用香港的創意和經驗，發揮香港優勢，才能為國家未來的經濟發展戰略作貢獻。

作者是前民政事務局長

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[徐英偉]