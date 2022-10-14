張欣宇：「還利於民」是調整隧道收費的最佳起點

首先必須指出，過海隧道在繁忙時段存在的核心挑戰，已不再是「缺乏分流、車流失衡」。如果將3條隧道視為一個整體，即使在疫情影響下，繁忙時段的總車流已顯著超越總設計容車量，達到126%（紅隧150%，東隧146%，西隧98%）。簡單來說，即使有辦法完全平均分配三隧流量，過海交通嚴重擠塞的問題都不能夠得到解決。因此政府所擬議的三隧收費方案，主要目標已不在於「分流」，而在於用更高昂收費抑制繁忙時段過海車流，尤其是私家車，以實現「限流」。由於3條過海隧道即將全面改造為不停車電子收費，技術和硬件上將能夠配合新的分時段收費機制。

市民的期望 政府的擔憂

政府當然有理由認為收回西隧是推行收費調整的契機，但同樣不能忽視市民的合理期望。由於1990年代初通過的《西區海底隧道條例》給予私人專營公司十分寬鬆的價格調整機制，導致經過多年累積，西隧收費畸高，因此社會大眾都寄望政府收回專營權後，西隧收費能夠有顯著減幅。

然而政府的擔憂則是，倘若紅隧和東隧收費不變，單獨對西隧實施減價，固然可帶來分流，但亦會吸引額外的私家車主過海，令整體負荷進一步惡化，更加影響非過海交通，對整體交通網路帶來嚴重影響。在這樣的背景和擔憂下，政府認為即使對西隧減價，都要同步大幅增加紅隧和東隧收費。

很顯然在這個問題上，市民的期望與政府的擔憂，存在較大分歧和矛盾。

理論和現實的落差

從交通工程理論來說，價格工具確實能夠對需求起到調節作用。例如政府曾展開研究，發現當隧道費額外增加20元，會有約兩成人願意轉用公共交通，或改變使用隧道的時間。然而，筆者曾在公共運輸前線工作多年，十分了解冷冰冰的數字與乘客實際體驗，可以有巨大分別。

即使樂觀認為新的收費方案能夠如模型所預估，令繁忙時段的過海需求減少20%，但疊加疫情復常後的車流增長，過海交通的整體使用量可能亦只會由現時的126%減少至110%左右。但只要車流超過隧道容量，塞車問題仍會繼續存在，而每個駕駛者或乘客需要面對的塞車時間，則會十分因人而異。因此在新措施推出後，很大可能會出現例如「加完價咪又係咁塞」之類的嚴厲批評，而這些批評源自使用者的真實感受，容易引起社會共鳴，令政府難以回應，處於尷尬處境。

因此筆者認為，政府在收回西隧後，不要有「畢其功於一役」徹底改善過海交通擠塞的想法，反而可考慮先將「還利於民」作為政策目標，再循序漸進推動隧道收費調整。

可先減西隧非繁忙時段收費

既然市民期望收回西隧後能夠大幅減價，筆者大膽建議，可以先從非繁忙時段調整，將西隧收費在早上9時後，由75元「階梯式」遞降至30元，夜晚亦然，而繁忙時間及其他隧道收費則維持不變。這樣既能部分滿足市民期望，運輸署亦毋須擔心繁忙時間交通情况惡化，甚至更可以通過這個調整，收集數據和實證，讓市民大眾感受到在其他條件基本不變的情况下，由繁忙時段75元隧道費減價到非繁忙時段30元，會有多少車主願意更改出行時間，又會有多少車流由紅隧、東隧在非繁忙時段分流至西隧。倘若效果良好，政府則可順勢逐步推動下階段方案，再調整繁忙時段各隧道收費。

另一項政府可先行推出的措施，則是全面豁免巴士、公共小巴等公共交通的隧道收費，降低乘客支付的票價。此外亦可為貨車等商用車輛提供隧道優惠，降低本港物流負擔和經營成本。

最後筆者亦希望指出，港九之間車流旺盛有其內在的經濟驅動，過海隧道使用量飽和問題，不可能僅僅透過價格調控手段作為根本解決方案，政府實在應當盡快開始研究和興建第四條過海行車隧道。

作者是立法會議員、香港新方向執委、工程師

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[張欣宇]