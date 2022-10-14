曾志豪：以停課來喚醒愛國？

第一，究竟涉事的14名學生，在升旗禮時，有無站立？還是不以為然地繼續食早餐？因為不同版本都有不同說法。學生有無作出「修正補救」措施，能判斷是「無心之失」還是「故意違規」。

第二，究竟當時喝斥學生的老師，有無提到他們會違反《港區國安法》？因為，就當學生做了不尊重國旗國歌的行為，那也最多是違反國旗及國歌法，不等於違反國安法。這算不算「濫用」？

第三，若學生在升旗禮奏國歌時缺席，沒有站立，是否違反相關法例？2018年，時任政制及內地事務局長聶德權稱，國歌法針對的是出席奏唱國歌的場合，市民若在茶餐廳用膳或在街頭路過剛巧遇上奏國歌，則不在有關法例規限之下。

何謂「奏唱國歌的場合」？條例列明有宣誓儀式、升國旗儀式（包括金紫荊廣場升旗儀式、中華人民共和國成立周年升旗儀式、香港特別行政區成立周年升旗儀式）、中華人民共和國成立周年國慶酒會、香港特別行政區成立周年慶祝酒會、「中國人民抗日戰爭勝利紀念日」儀式、「為保衛香港而捐軀之人士」紀念儀式、「南京大屠殺死難者國家公祭日」紀念儀式、重大體育賽事、法律年度開啟典禮。

學校升旗禮，不在國歌法所覆蓋範圍，學生就算不唱，最多是道德或禮儀犯錯，但卻不能視為觸犯法律。

校方有問原因及輔導跟進嗎？

第四，學生行為是否侮辱了國旗國歌？

教育局有一份《國旗、國徽、國歌和區旗常見問與答》文件，當中第25條問答提到：「若有學生在進行升國旗儀式時做出不恰當的行為，影響儀式進行，校方應立即跟進……學校亦應按一貫的訓育及輔導策略跟進學生的不當行為，包括了解違規學生行為不當的原因，並因應其解釋及具體情况，予以適當的輔導和跟進，以期讓學生作出改善。」

留意——教育局提到的「不恰當行為」後面有「影響儀式進行」。聖芳濟中學的14名學生，最多是未有即時站立，有「影響儀式」嗎？再者，教育局指引提到，學校應該「跟進學生的不當行為」、「了解違規原因，予以適當的輔導和跟進」，但我們只看到「停課3天、離校」的處罰。敢問校方，有做到「問原因、輔導跟進」嗎？

愛國用的是心，而不是「停課」。

作者是時事評論員

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[曾志豪]