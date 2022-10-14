賴卓彬：特區政府的「義利之辨」

當權者應以追尋公眾利益為己任

首先，我們要釐清「義利之辨」的意思。過去曾有論者以為，孔孟提出的「義利之辨」，是指儒家學說認為仁義與利益不兩立，而人為了追尋利益，必然會放棄道德考慮，因此為講究仁義的儒家學說所不容。但這種說法已被城大學者金聖文所駁。金教授指出，在孔孟心目中，與仁義對立的其實是「不仁不義」（如夏桀、商紂之流），而不是追尋利益。儒家反對的，只是人們（特別是當權者）不顧道德考慮地追尋利益，或者單單為了滿足一己之欲去追尋利益。

因此儒家的「義利之辨」，按金教授說法，是要求每個人在追尋利益之時，都要受仁義道德的規範；而由於身為當權者之責任，乃係為天下人謀福祉（孟子曰「保民」），所以儒家固然不反對當權者追尋利益，但認為他們應當以追尋公眾利益為己任，亦即是要以滿足公眾利益為其個人利益之依歸。就當今民主政體來說，即是官員、議員之當選及留任（他們的個人利益），應該取決於他們有否照顧好市民大眾的利益——得者，自然可於民主選舉勝出。

但在欠缺民主選舉的古代（或當下），儒家先賢唯有苦口婆心勸導君主，要「舉斯心加諸彼」，亦即是要把自己的心推廣到別人身上——既然當權者愛自己，因而曉得為自己追尋利益，那只要將這「愛自己」的愛心推廣到人民身上去「愛人民」，就會曉得為人民追尋利益了。只要當權者真切維護到公眾利益，就會贏得人民愛戴，那他們的權位自然穩如泰山了（孟子曰「保民而王，莫之能禦也」）。

現時有制度妥善反映民意嗎？

筆者孜孜「講經」，固然有替孟夫子向許局長傳授先賢正宗「心法」的意思；但更重要的是嘗試分析這種儒家心法，對香港特區還有意義嗎？基於篇幅及筆者能力所限，以下僅提出3點拋磚引玉。

第一，現在特區（還）有妥善反映民意的制度安排嗎？孟子教導君主「推恩」，曉得為人民追尋利益，惟若要成功，還需明白究竟公眾利益在哪裏。如果我們的立法機關、區議會、社區組織、傳媒機構可以妥善反映民間意見，那麼縱使香港沒有真正意義的民主普選，當權者亦應能夠充分掌握民意。

可是自2019年反修例運動以來，在政治方面，香港經歷了《港區國安法》實施、「完善選舉制度」等安排。這些法律、制度的變化，港人其實都無從置喙——兩者在頒布實施前，根本無港人得知法律內容，亦從無在香港做政策諮詢。而且這些政策被通過之後，直接和間接導致許多香港的政治、公民團體、傳媒機構解散或停運，區議員大規模辭職，其結果就是當權者根本無法掌握民意。過去3年，香港在抗疫政策上的種種進退失據，皆係註腳。現在，就算香港的當權者決心要聆聽民意，亦根本無從說起。

第二，特區政府施政的「義」在哪裏？既然特區欠缺充分掌握民心民意之制度安排，那麼剩下的可能性，就只有由他們自行演繹民心民意，及照單全收由中央政府定義的人民利益。

讓我們先看前者的最新例子。報載政府有意再推動三隧分流政策，據悉新方案將實施所謂「擠塞徵費」，亦即在繁忙時段過海需要額外收費。已有論者指出，三隧分流政策最終實施之時，隧道專營權都已屆滿，但新方案的總體收費卻會比私人經營時更高；尤有甚者，需要駕車過海上班的打工仔，根本無法避開「擠塞徵費」，變相「懲罰」他們過正常的生活。如果政府沒有自行演繹民心民意，怎會提出這些新方案？

後者的明顯例子，就是看特區政府如何回應國安法之被通過：時任特首林鄭月娥，去年在「全民國家安全教育日2021」開幕典禮致辭時指出「國家安全和政權安全是不可分割」，而「全民國家安全教育日」facebook專頁有帖文指「國家安全是社會安定及經濟民生發展的前提」（2021年4月8日）。政府當局的意思是否指只有國家政權安全了，才會有穩定環境，然後才可以發展民生？倘如是，這種對「義」的理解，是否符合儒家倫理中，以滿足公眾利益為當權者個人利益之依歸？抑或是將公眾利益隸屬於當權者的利益？值得思考。

有否正確理解公眾利益 事關市民日常生活

最後我們要問的是，今時今日還在講究孔孟「義利之辨」，還有什麼意思？以上分析嘗試指出，即使對一般小市民來說，政府的民生政策有沒有正確理解公眾利益，都是與我們日常生活息息相關（例如上述的抗疫、三隧分流政策等）。孔孟的「義利之辨」就是讓我們知道，我們對當權者可以有什麼道德要求。而對當權者來說，將孔孟先賢的心法倒行逆施，其後果往往比緣木求魚更嚴重：「緣木求魚，雖不得魚，無後災。以若所為，求若所欲，盡心力而為之，後必有災（《孟子．梁惠王上》）。」不過，按現時當權者對先賢心法如此standing out的理解，我們還是自求多福吧。

作者是香港大學政治哲學博士

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[賴卓彬]