陳帆川：港人上不到TikTok的後果

英國牛津大學路透新聞學研究所數碼新聞年度報告主筆Nic Newman，最近主持了一場關於年輕讀者閱讀新聞習慣的研討會，跟BBC、Vice News、英國《太陽報》等編輯記者和策略主管討論如何吸引年輕人。全會80分鐘，幾乎60分鐘都在談抖音／TikTok。

抖音／TikTok每月活躍用戶高達16億，增長驚人，用戶年輕，Meta和Google亦步亦趨，力推垂直短片，卻無法望其項背。即使TikTok的中國背景令西方國家政府有所顧忌，其影響力已達至無法忽視的程度。以遲遲不在TikTok開戶的BBC新聞為例，至今年烏克蘭戰爭時，由於大量相關影片在TikTok流傳，他們不得不進駐平台，至今追蹤人數50萬。

擁16億用戶 無法忽視TikTok影響力

研討會上，Vice News和《太陽報》的代表都不到30歲，卻說得最頭頭是道。Vice News的記者Sophia Smith Galer得過新聞獎、做過BBC，在TikTok透過個人帳戶解釋新聞和生活資訊，收穫超過40萬追蹤者。她說在公司內根本沒人會說「年輕讀者」，因為所有內容和策略都是針對年輕人，用不着強調。

至於《太陽報》代表則指出TikTok用戶在口味上的轉變，指出該報的TikTok帳號達至60萬追蹤者時曾遇到增長停滯，但後來他們順應讀者口味，由報道生活娛樂八卦改為增加時政內容，反而出現二次增長，至如今有百多萬追蹤者。

港人對於被TikTok拒之門外，一直沒多大感覺，除了出於政治原因，亦因為掌握網絡及社會話語權的人，絕大部分都「超齡」，沒用過抖音／TikTok。筆者問過身邊不少30歲以上朋友，根本不知道在香港上不到TikTok。如果當年撤出香港的是淘寶，相信大家的反應會大得多。

抖音／TikTok是一個娛樂為主的平台，但如果它在未來幾年保持增速、擴展內容，陪伴「Z世代」成長，其重要性將猶如facebook和Instagram之於千禧世代。香港一整代人一邊融入大灣區，一邊卻連熟悉這個祖國產品的機會都沒有，成為西方國家同輩的異類。這道跟國際接軌的坎，可能比起疫情封城3年更深遠。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]