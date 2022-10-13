陳克勤：香港打擊人口販賣從不手軟

入境處具專業訓練識別人口販賣

政府過往曾多次發表聲明，指販運人口在港從來不是普遍存在的問題，亦無任何迹象顯示犯罪集團以香港作為販運人口目的地或中轉站。事實上，該評論也沒有舉出任何理據證明香港人口販賣情况嚴重。該評論的邏輯是這樣的：由於香港不像外國那樣有處理人口販賣的專法和專門的處理部門，於是就主觀認為政府所公布的人口販賣數字不可信。

這樣的邏輯是站不住腳的。據筆者所知，入境處人員對於審核和識別人口販賣是有專業訓練，不可以說由於沒有一個打正旗號叫「處理人口販賣」的專案組，就不懂處理人口販賣案件，這種說法對前線執法人員不公道。

據悉，入境處會對被捕或接觸到的容易受剝削人士作初步審核，當中除了非法勞工、非法入境者、性工作者等犯罪者外，亦包括外籍家庭傭工等。入境處會在審批外傭簽證前作初步篩查，以便及早識別潛在的販運人口或剝削外傭個案。處方人員會對有關人士執行全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素。就以被捕的非法勞工為例，他們被捕後，入境處會即時對其進行販運人口審核，被識別的販運人口受害者會獲提供各項適當保護及支援。可見現行做法，絕非如評論所說不重視打擊販運人口。

其實，筆者發現該篇評論有明顯錯誤，例如指入境處並無對羈留人士執行販運人口受害人機制的審核和識別，顯示該研究員不熟悉相關程序。事實上，販運人口審核工作早於被羈留者進入羈留中心前已經完成。

當局以國際條約標準識別受害人

該篇評論又指，預防、遏止及懲罰人口販賣的國際條約《巴勒莫議定書》未適用於香港，但現時香港已有逾50條針對各種販運人口行為的法律條文，與其他設有單一販運人口法例的司法管轄區相比，並無不足；各執法部門亦採用與巴勒莫議定書中販運人口定義相符的標準去識別受害人。一言以蔽之，該評論認為沒有一個政府部門有「人口販賣」4個字、沒有一條法例有「巴勒莫」3個字，因而覺得香港販運人口情况嚴重。這種評論的質素和可信性，實在令人不敢恭維。

該評論又提到青山灣入境事務中心，這裏不妨多說幾句。對別人有同情心是好事，但大前提是要依法。中心的羈留者大多涉違反《入境條例》而曾經被拘捕或等候遞解／遣返離境，及等候酷刑聲請最終裁定的聲請人。中心的羈留人數只有數百，相比現時有逾1.4萬名聲請人，即超過九成半以上的聲請人在港獲准擔保外出，被羈留於中心等候遣送離港的，絕對只佔小部分。

入境處曾透露在決定是否羈留有關人士時，會考慮該人是否曾干犯嚴重罪行、不予羈留會否對社會構成威脅或帶來治安風險、是否有機會潛逃或再次干犯罪行等。市民對於有多少聲請人是真正遭迫害，又有多少是為了做黑工或從事其他非法勾當而設法留港的「假難民」，其實心裏有數。據保安局資料，去年共有929名持擔保書的非華裔人士（絕大部分為聲請人）因干犯刑事罪行而被捕，42%涉各種盜竊罪行，而嚴重毒品罪行則佔10%。

數據是事實的證明。去年警務處、入境處、海關和勞工處進行約7700次初步識別審核，是2016年次數的3倍，其中只有一人被識別為受害者；2020年則從6900次初步識別審核中，識別出3名販運人口受害者。

有基礎統計常識的人都會知道，近7000人的審核人數並不少，而7000人當中只有3人，就是一個極小的數字。這個數字證明執法部門工作認真、力度充足。但奇怪的是，該評論對此成果視若無睹，反而覺得識別的人數少，就是打擊販運人口力度未夠，我不明白這是來自哪個星球的邏輯？識別到的受害人數目少，只是印證了販運人口在港並不普遍，這才是合理結論。評論應該要理性務實，不能因為執著一己偏見，而抹煞特區政府在打擊販運人口上的種種努力。

制訂政策 須確保符合大多數市民利益

無論如何，政府的首要考慮是保護市民安全。該評論最後提到人口販賣應列為不予羈留的因素，該等建議並無考慮政府有責任維持本地治安。可見有關評論文章以偏概全，亦有誤導之嫌。政府制訂任何政策都要全面考慮，確保政策符合絕大多數香港市民利益。筆者期望社會各界人士多發表實事求是、高質素的評論文章，讓市民可以接收更多正確資訊和有建設性的觀點。

作者是立法會保安事務委員會主席

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[陳克勤]