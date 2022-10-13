莫建成：建過渡房屋區 讓基層市民「住到上樓」

輪候公屋6年方上樓 超出目標一倍

回歸以來，每屆政府均視解決房屋問題為重中之重，而輪候公屋3年上樓的目標，更是首屆政府房屋政策三大亮點之一。25年過去，公屋平均輪候時間卻有增無減，截至今年6月底，平均輪候時間長達6年，即較目標時間高出一倍。

事實上，3年上樓的目標多年來都未能達到，上屆政府於2020年中推行過渡房屋項目計劃，讓已輪候公屋3年但仍未上樓的市民入住。該些項目由多個非政府機構（NGO）營運，除了在空置政府處所土地及私人土地等，興建「組裝合成」的過渡房屋外，政府亦資助該些機構租用酒店和賓館作過渡房屋。

過渡房屋的租約有兩年或3年，實際住期視乎各項目營運安排。以最近要將用地交還地產商的「南昌220」為例，該項目於2017年開始籌辦，2020年8月入伙，由於用地要按承諾在5年後（2022年）歸還發展商，所以營運該項目的NGO於租戶入伙時只能提供兩年租約。

以現時公屋平均輪候時間6年計算，輪候3年後成功入住僅有兩年租約的過渡房屋之居民，在「等上樓」的最後一年就要另覓居所。

已公開的資料顯示，94個曾入住「南昌220」的家庭中，僅有24戶可以上樓，60個家庭會搬到其他過渡房屋單位，11個家庭將回到私樓市場。換言之，在兩年租期內，僅有約四分之一的家庭成功上樓。

過渡房屋數量杯水車薪

房委會於今年6月底指，累積的一般公屋申請約有14.42萬宗，配額及計分制的非長者一人申請則有9.84萬宗，即合共約24.26萬宗申請，平均輪候時間為6年。另外，去年6月底開始，政府接受輪候公屋逾3年的合資格人士申請現金津貼，房屋局今年7月提交立法會的文件顯示，截至今年5月底共接獲約7.78萬宗有關申請。

政府於2020年推出過渡房屋項目時，公屋平均輪候時間已逾5年，但上屆和今屆政府都無處理有些過渡房屋租約僅得兩年的問題。房屋局資料顯示，截至今年8月底，全港僅有5418個過渡房屋單位已投入服務；至2024年，「如按計劃」預計會增至20,746個單位。

政府須主導而非轉嫁NGO

數字會說話，從上述數據可以看到，本港公屋和過渡房屋的供應嚴重不足，令大量輪候上樓的市民受苦。筆者及不少關注基層住屋組織已多次提出，政府應大規模收回新界棕地興建大量公屋，但當局似乎聽不入耳。

同時，政府必須直接興建過渡房屋，加大供應，不要將供應責任轉移到NGO身上。本港現有9個方艙醫院項目，筆者認為，隨着香港逐步走向復常，政府可考慮釋出部分有公共交通工具到達的方艙醫院，將其改建為過渡房屋。

筆者又認為，當局可參考以住「臨時房屋區」的經驗，尋覓面積較大和可建單位數量較多的非房屋用地政府土地，興建「過渡房屋區」，並保證居民可「住到上樓為止」；而項目必須由政府直接興建和營運，衛生及設施水平需與現時的過渡房屋看齊。

疫情爆發至今已近3年，港人的生活模式有很大轉變，不少市民留家時間較以往長，有不少人更面對失業、開工不足，令其生活「搵朝唔得晚」。對低收入和居於不適切居所的輪候公屋人士來說，能夠入住環境較理想的過渡房屋單位更見重要，因此舉可同時紓緩其經濟和生活壓力。

這3年來，港人在疫情下的生活面對前所未有的壓力。筆者過去10多年都服務公屋區的基層市民，深深明白到一個公屋單位，對於這群低收入市民來說是何等重要。筆者相信，絕大部分輪候上樓的基層市民不是求大富大貴，他們只求住得好些、「有啖安樂茶飯」。希望政府能以民為本，在下周發表的施政報告推出新政策，盡快增加公屋供應，追回3年上樓目標，讓基層市民安居樂業。

作者是民主黨房屋政策發言人、資深社會工作者

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[莫建成]