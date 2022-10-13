孫曉嵐：正視學童生存空間

由「香港開心D」平台聯同東華學院護理學院所做的調查發現，受訪港人中最不開心的年齡組別為12至18歲，即在學兒童的群組，他們的開心指數亦較去年低。當其他成人的「開心指數」稍為上升的時候，我們的下一代卻在「同開新篇」中被遺落。有關問卷調查於今年8月進行，不知道如果問卷調查包括小學生和在疫苗通行證降低適用年齡之後進行的話，未打針而被拒之門外的兒童和憂心忡忡的家長的「開心指數」，會否又是另一新低。

不幸地近日又有少女在校內自殺身亡，據港大防止自殺研究中心統計，去年15歲以下組別自殺率見歷史新高，這些都不是冷冰冰的數字，而是一個又一個應被珍惜的心靈和生命。

學校處理危機 應首要考慮學童利益

《明報》10月11日亦報道，荃灣聖芳濟中學以停課3日處分涉嫌「不尊重」升旗禮的學生。雙方對事發經過各執一詞，但以停課懲罰的嚴苛程度令人嘩然，教育界立法會議員朱國強也表示學界普遍較少罰學生停課，可見學校應檢討並修正其處理手法。

學校是教育場所，基本責任就是要提供有質素的教育予學童，保障兒童的發展權利；貿然禁止學生回校上課，是與其教育宗旨背道而馳，更損害了兒童基本權利。學校在處理危機時，應以學童最佳利益為首要考慮；如果證實學生有違規行為，應與他們溝通，令其明白錯誤，而非以威嚇手段阻止學生重蹈覆轍。

教育局過去兩年不遺餘力推動國家安全教育，出版各種指引指示學校透過課程、禮儀、學習活動等各種方法，令學生了解國家安全的重要。筆者希望教育局能積極回應是次個別學校校本處理上的失誤，保障學生接受教育和回校上課的基本權利。

疫情已令很多校園活動受壓縮和限制，反覆的停課復課，再加上新的教學重點，令師生無所適從，學生面對的壓力不言而喻，教育局更應給予學校和學生空間，讓校方和老師能妥善支援學生情緒健康。行政長官亦應在施政報告提出確實的青年、兒童政策，讓在社會動盪和疫情種種情况下受困的兒童得到實際支援，與他們同行，不要再向感到迷茫、失落的學童施壓。

作者是兒童權利倡議者

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[孫曉嵐]