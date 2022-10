梁家權：新聞媒體與數碼平台 是敵是友？

首先,數碼平台取代了新聞媒體,成為發送和接收新聞的主要渠道。過去,新聞媒體既製作新聞,亦全權負責發送新聞,透過排版(例如將重要新聞設置為頭條)去設定公眾議題(agenda-setting)。但現時在數碼平台上,一單新聞能否得到注目,往往視乎平台使用演算法如何作出推送決定。也就是說,新聞媒體過往所擁有的議題設定、塑造輿論的權力,逐漸拱手相讓給數碼平台。

對新聞行業的多重衝擊

另外,數碼平台也改變了新聞製作模式。為適應數碼時代受眾的新聞消費習慣,不少新聞媒體更着重新聞點擊率(clickbait),令人擔心它們會否變得側重軟性新聞而輕硬性新聞,因前者往往比後者更容易得到瘋傳。還有,數碼平台也間接製造了新聞信任危機。當大量假資訊和仇恨言論在網上滋生,公眾會對新聞以至整個行業報以不信任。

當然,最令兩者關係勢成水火的是關乎利益爭奪。過去一段日子,全球新聞業界都抱怨數碼平台搶走了他們的廣告收益。現實是,雖然媒體製作的新聞內容一直為數碼平台貢獻了流量,但流量增加所帶來的廣告收益,卻未流入媒體袋中。新聞行業恍如為他人作嫁衣裳,故感到極為不公。

要數到最矚目的利益爭拗,便是去年初澳洲和facebook的對峙。為保障新聞界利益,澳洲政府在2021年2月訂立《新聞媒體議價法令》(News Media Bargaining Code),要求數碼平台和新聞媒體簽訂新聞付費協議,令後者能夠獲得合理回報。但facebook卻強烈反對條例,更決定停止澳洲網民在其平台轉發新聞,以作威迫。最後,在龐大的政治和輿論壓力下,facebook撤回決定。除了澳洲,其實類似爭拗也曾在西班牙和法國等其他國家出現。

兩者千絲萬縷的關係

雖則不少人會認為,數碼平台與新聞媒體是處於敵對關係,但事實上兩者關係千絲萬縷,究竟是敵是友,一時間也很難說得清。一方面,如上所述,數碼平台的確衝擊到傳統新聞行業;但另一方面,不得不承認的是,新聞媒體從數碼平台身上其實也有得益。隨着新一代受眾習慣使用數碼平台接收資訊,數碼平台為媒體提供了寶貴空間去接觸廣大網民。

此外,近年全球新聞行業不景氣,兩大科網巨企Google和facebook都分別推出計劃(前者有Google News Lab和Digital News Initiative,後者有Meta Journalism Project),以資助和扶持新聞行業。不過,這些計劃都被外界質疑為籠絡人心、收買新聞行業之舉。

雙方形勢開始逆轉?

在數碼平台開始衝擊新聞行業的初期,不少業界人士和學者都會形容,兩者存有一種依賴關係(platform dependency)。由於數碼平台滲透力強,新聞媒體不得不借助它們賴以生存。加上科網巨企財雄勢大,媒體看似毫無任何議價和扺抗能力可言。

但在近一兩年,最新的學術研究卻發現,這種依賴關係似乎開始產生微妙轉變。例如在澳洲,不少新聞媒體意識到不能過分依賴數碼平台,故積極開拓讀者付費計劃,及舉行實體活動以吸引廣告贊助,從而彌補網上廣告的流失(註1)。另外在韓國,有學者指出不是所有媒體都臣服在數碼平台下,這都視乎機構本身採取什麼市場定位。對於那些追求高新聞質素、不追逐點擊率的機構,它們未有如主流商業機構般,視數碼平台為不可或缺的新聞平台(註2)。

除了媒體自身的靈活走位、積極應對,近年數碼平台處於輿論劣勢,都為媒體打了強心針。隨着公眾逐漸感受到數碼平台對社會和經濟造成的負面影響,世界各國都開始着力研究從市場公平競爭到內容審查上等多方面規管科網業。當中,亦包括針對數碼平台對新聞行業造成的影響。上述提到,澳洲政府已率先在去年通過相關法例。外界預期,英國和加拿大也有機會跟隨澳洲做法。而在美國,政界在近月也提出訂立《新聞競爭和保護法案》(Journalism Competition and Preservation Act),以增加新聞媒體的議價能力。

當然,上述法案能否有效保護新聞行業,需拭目以待。但可以預計,數碼平台一定不會坐以待斃,反而會更積極展開政治游說和大灑金錢拉攏新聞機構。故此,未來在政府、數碼平台和新聞媒體之間,將會上演更多激烈的拉鋸戰。

