馮沛賢：正視熱疾病 保工友健康

今年5月，《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》（下稱「職安健條例草案」）在立法會首讀，並由職安健條例草案委員會討論修例細節。目前委員會舉行過3次會議，並進入了逐條審議階段。回顧由提出及開展職安健條例修訂工作之初，政府已明確表示會向罔顧後果並導致工人死亡或重傷的僱主加重罰則，以提高阻嚇作用為目標，並擬定最高罰款可達1000萬元。

職安健修例 無明確談及中暑問題

現行職安健法例的罰則，已有逾20年未檢討過，而修例擬將罰款金額向上調整，很大程度是為了讓罰則與時並進，從而為工友的職業安全和健康提供足夠保護力。更重要的是，若修訂條例在通過並實施之後能夠帶來實質效果，推動僱主、工作場地管理人及僱員都要時刻保持警惕，重視職業安全，實現「工作零意外」的理想目標，是社會各界樂見的事。

不過，目前修例內容以至在草案委員會會議討論過程中，卻沒有明確談及有關中暑帶來的職業安全和健康問題。偏偏香港酷熱天氣愈來愈常見，高溫日數愈來愈多，難免有持份者及關注團體對政府有意見，認為對中暑所構成的職業安全和健康問題應給予更多關注。

近年香港大力發展基建和房屋項目，加上將來有北部都會區的建設，而本港炎熱天氣趨勢或會對夏天時的戶外工作環境造成隱憂。以今年6至7月為例，本港發生至少5宗疑因中暑而在工作期間猝死的個案，反映中暑問題不容忽視。雖然勞工處有推出宣傳推廣，包括製作以預防中暑為主題的健康指南和電視宣傳短片，提醒工友做好風險評估和預防中暑，惟要提供足夠保護力，及正視中暑或相關熱疾病可能對工友造成的健康威脅，正式將中暑納入工傷範圍無疑是較理想做法。

熱疾病應納入職業病範圍

據勞工處《僱員補償條例簡介》，其列出物理因素、生物因素、化學因素及其他因素所致，為4類可獲補償的職業病，但中暑或相關熱疾病未被納入職業病範圍內。若僱員在受僱工作期間因工作而遭遇意外以致受傷或死亡，僱主有責任支付補償。然而有關中暑，勞工處只提出「中暑引致意外」指引，倘有工友因中暑引發其他身體毛病或身亡，其受僱公司不會承認屬工傷，令追討賠償變得格外困難。若僱主堅拒承認死者與中暑有關連，死者家屬只能透過法律為死去事主申訴。

工作期間失去性命的不幸個案，實在一宗都嫌多。為保護需長時間在炎熱天氣下從事戶外工作的工友健康，勞工處須正視熱疾病問題，包括將其納入職業病範圍，好讓戶外工作人員的權益和健康得到保障，也令失去至親的家屬避免長時間精神折磨，盡早爭取到應有的公義；作為僱主的，亦可減少因灰色地帶而出現爭拗，對工作效率和僱傭關係皆有利無弊。當局亦可就炎熱天氣下的戶外工作訂立具體管理守則，為戶外工作團隊在特定天氣情况下設立有例可循的規定，以保障各人健康。

其實，鄰近的廣東省已實行《高溫天氣勞動保護辦法》，當達到攝氏39度以上時，需停止所有戶外工作；介乎37至39度，不可全日露天工作多於6小時，及中午12時至下午4時不應在戶外工作；當氣溫介乎35至37度，則採取換班方式和不得加班以縮短連續工作時間。香港作為鄰近地區，氣候相近，相信可成為具參考價值的做法。

作者是香港青年時事評論員協會成員，社區、社會及個人服務業（新界西）總工會副理事長

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[馮沛賢]