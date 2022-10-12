陳沛良：提高職安健意識 刻不容緩

【明報文章】立法會現正逐條審議及修訂職業安全及健康（職安健）條例草案，目的在於調整某些罪行的罰則水平、訂明某些罪行可循公訴程序審訊，及規定法庭在釐定罰款額時須考慮某些被定罪者的財務資料三大方向。
現行規管職安健的法例主要包括《職業安全及健康條例》、《工廠及工業經營條例》及其附屬規例，這兩條職安健法例的最高罰款額已逾20年未曾檢討。政府曾於2019至2022年間就有關立法建議諮詢相關界別團體及主要持份者，普遍來說，業界認為有需要改善香港的職安健表現，增強與職安健罪行相關的罰則阻嚇力度；但對於提高罰則幅度，特別是循公訴程序定罪的最高罰款額、延長循簡易程序審訊罪行的檢控時限及法庭量刑指引（參考被定罪實體的營業額），意見分歧較大。
單靠提高罰則 無法有效減少意外
筆者原則上認同檢討職安健法例現有罰則力度，但同時，單靠提高職安健罪行罰則，卻無明確各行業及工作場所持份者的安全角色與責任，不研究如何提高僱主及僱員職安健意識，是無法有效減少在工作地點發生的意外。當局現時主要採取巡查執法、宣傳推廣及教育培訓三管齊下的策略推廣職安健文化，惟過去10年致命工業意外數目一直徘徊在每年約20宗，無減少迹象。生命無價，致命工業意外一宗都嫌多！
政府在立法會回應議員提問時表示，有信心條例草案所載的立法建議，可協助法庭判處具阻赫性的刑罰，尤其對干犯極嚴重罪行的持責者起到有效阻嚇作用，改善香港職安健表現。但政府文件亦明確表示，條例草案主要目的是提高職安健違法行為的最高罰款額，不涉及修訂現時職安健規管制度，包括持責者定義及他們在保障職安健的角色與責任。
惟問題是現時職安健規管制度，持責者角色定義與責任定位是否完全合理有效呢？真的在整個工程項目周期內，有做到監督識別、加強巡查執法、改善管理措施嗎？面對近年建造業工程項目屢有致命工業意外發生，申訴專員近日表示將展開主動調查，審研政府對建造業職業安全及健康的監管，做好預防工作，以便有需要時向政府提出改善建議。
應訂職安健推廣策略 提升業界意識
預防工業意外發生的根本，仍在於提高整個業界持份者的職安健意識，引入建築安全設計概念（Design for Safety），建立一套行之有效的職安健推廣文化及執行機制，令相關持責者在建造工程的規劃、招標、設計、監管等不同階段，均加入職安健的考慮，從而減低甚至消除日後施工或維修保養期間的潛在職安健風險。
據悉建造業議會已成立建築設計安全專責小組，並委託顧問研究如何將建築安全設計概念應用於私人工程項目，計劃明年向業界發布「建造設計管理參考資料」，勞工處亦是該小組成員。
筆者了解過建造業議會提出的持份者模型，明確業界不同持份者對應的安全角色、相應級別及責任定位，勞工處應加強與建造業議會及其他持份者合作，制訂相關推廣工作策略，推動試點項目的展開，透過實際運作汲取經驗，以逐步提高整個業界的職安健意識。畢竟，只有當業界所有持份者的責任認知、安全意識提升後，才有助從根本上防範工業意外的發生。
作者是立法會議員
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