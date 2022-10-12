陳沛良：提高職安健意識 刻不容緩

現行規管職安健的法例主要包括《職業安全及健康條例》、《工廠及工業經營條例》及其附屬規例，這兩條職安健法例的最高罰款額已逾20年未曾檢討。政府曾於2019至2022年間就有關立法建議諮詢相關界別團體及主要持份者，普遍來說，業界認為有需要改善香港的職安健表現，增強與職安健罪行相關的罰則阻嚇力度；但對於提高罰則幅度，特別是循公訴程序定罪的最高罰款額、延長循簡易程序審訊罪行的檢控時限及法庭量刑指引（參考被定罪實體的營業額），意見分歧較大。

單靠提高罰則 無法有效減少意外

筆者原則上認同檢討職安健法例現有罰則力度，但同時，單靠提高職安健罪行罰則，卻無明確各行業及工作場所持份者的安全角色與責任，不研究如何提高僱主及僱員職安健意識，是無法有效減少在工作地點發生的意外。當局現時主要採取巡查執法、宣傳推廣及教育培訓三管齊下的策略推廣職安健文化，惟過去10年致命工業意外數目一直徘徊在每年約20宗，無減少迹象。生命無價，致命工業意外一宗都嫌多！

政府在立法會回應議員提問時表示，有信心條例草案所載的立法建議，可協助法庭判處具阻赫性的刑罰，尤其對干犯極嚴重罪行的持責者起到有效阻嚇作用，改善香港職安健表現。但政府文件亦明確表示，條例草案主要目的是提高職安健違法行為的最高罰款額，不涉及修訂現時職安健規管制度，包括持責者定義及他們在保障職安健的角色與責任。

惟問題是現時職安健規管制度，持責者角色定義與責任定位是否完全合理有效呢？真的在整個工程項目周期內，有做到監督識別、加強巡查執法、改善管理措施嗎？面對近年建造業工程項目屢有致命工業意外發生，申訴專員近日表示將展開主動調查，審研政府對建造業職業安全及健康的監管，做好預防工作，以便有需要時向政府提出改善建議。

應訂職安健推廣策略 提升業界意識

預防工業意外發生的根本，仍在於提高整個業界持份者的職安健意識，引入建築安全設計概念（Design for Safety），建立一套行之有效的職安健推廣文化及執行機制，令相關持責者在建造工程的規劃、招標、設計、監管等不同階段，均加入職安健的考慮，從而減低甚至消除日後施工或維修保養期間的潛在職安健風險。

據悉建造業議會已成立建築設計安全專責小組，並委託顧問研究如何將建築安全設計概念應用於私人工程項目，計劃明年向業界發布「建造設計管理參考資料」，勞工處亦是該小組成員。

筆者了解過建造業議會提出的持份者模型，明確業界不同持份者對應的安全角色、相應級別及責任定位，勞工處應加強與建造業議會及其他持份者合作，制訂相關推廣工作策略，推動試點項目的展開，透過實際運作汲取經驗，以逐步提高整個業界的職安健意識。畢竟，只有當業界所有持份者的責任認知、安全意識提升後，才有助從根本上防範工業意外的發生。

作者是立法會議員

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[陳沛良]