田方澤：局長談孟子 證香港國民教育不足

區區從事教育多年，不禁同意郭院長所指，擁有知識不代表認同。新時代的特區政府致力推動國民教育，其實當下應如何改進教育，讓學生真正認識中國和中華文化，而非裝模作樣、畫虎不成？

慘成代罪羔羊的舊時代教育

過去的國民教育做得不足嗎？港英政府於1970年代將中文科列為中學必修科，1990年代中文科課程綱要教學目標已包括「培養學生對中國文化的認識」。至於中國歷史科課程，更一直被學者指是強調文化認同。回歸後，中國歷史成為初中必修課程，又強調其歸屬感、民族認同的取向。

回歸後，再加上新高中改革，教育界更強調各種正規／非正規教育。諸如不同學校的中文周、各類中國文化活動，教育局資助下的交流團和姊妹學校計劃，促進了學生對當代中國和其文化的認同。即便這幾年慘成箭靶的通識教育科，在其課程文件中和運作間，亦多強調認識和反思國家發展、建立國民身分認同等。

對於諸等活動，業界較常見的討論是：交流團質素參差，教師壓力、行政文件繁重；但整體而言，同學仍樂於學習、喜愛交流，願意結識內地同學。雖然以現今角度看，也許對「政治中國」探討較少，但既然「學校不是談論政治的地方」，則各種對傳統文化和當今盛世的討論，已足有成效。在教師同工間的共識是：在教育、國內的流行文化和軟實力下，本來新一代就民心回歸。

只是好景不常，更成待罪羔羊。

勿將「老佛爺」掛在口邊

平心而論，這10年就國民教育引起的爭議是——過於造作肉麻。自2012年推行國民教育，到近兩年的課程改革，俱如局長誤引經典，強行推動，只是適得其反。

2021年推出「香港國家安全教育課程框架」後，校園新增各項重申國民意識和國家安全的活動，亦屢成為校園分享和演講主題。踏入第二個學年的高中公民與社會發展科，課題為「改革開放以來的國家」。朋友慨嘆，中四下學期講完「國家在不同領域取得的成就」，不過數月，中五上學期就是「人民生活素質」和「綜合國力的提升」，內容幾乎一模一樣。從專業角度看，既沒有知識的提升，也沒有回應學生的學習階段需要。隨着中小學課程的調整，可預視從小學到高中，只會反覆重申國民身分，但是否真的對學生有幫助、他們真正受落、得到老師專業認同、有良好教育成效？

教育局高官訪校，作為教育監督和資助部門，學校當然只能聲稱同意課程調整又盡責教學、學生都能投入學習。然而只要放下官威，認真聆聽師生聲音，真正的答案其實不難了解。

如今一眾高官尊貴高坐廟堂之上，言必稱國家認同、中華文化，實際卻不求甚解，只將國家放在嘴邊，無助爭取民心；至今仍然錯判，強調機遇處處，其實孟子早已給出答案：「仁義而已矣，何必曰利？」

正如周星馳在《九品芝麻官》的一句對白：「老佛爺係要放喺心裏面尊重嘅，好似你咁成日掛喺嘴邊講，講到低晒，有咩居心呀你？」

作者是前教育工作者

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[田方澤]