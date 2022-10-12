劉銳紹：怡情澤物風化李 李化風物澤情怡──從李怡談到「李怡現象」和「處理李怡」

（1）李怡的正面影響比權貴深遠

──從各方反應可見，普遍感到李怡愛人民、愛這片黃土地、愛自己的民族文化，但不愛權貴。他的人生經歷，讓他到了痛而不惑之境。所以他的言行清晰、說話對象明確，立論方向是為民不是為官。他的影響在此不贅。

──可以預見，他的影響將是跨地和跨代，至少是隔代的（如果官方禁制的話）。今天或以後的人，除了研究他的文章，更可研究「李怡現象」，包括他的人生經歷和思想形成過程；推而廣之，更可研究中國知識分子的命運和方向，以及怎樣避免不斷重複的痛苦歷程，從而找出新路向。為什麼曾有無限寄望的人，多以失望和絕望告終？偶然翻閱已故經濟學家、全國政協前常委千家駒的《從追求到幻滅》，他的心路歷程不是跟李怡一樣嗎？為什麼這類例子多不勝數？

──李怡不單跨地、跨代，還跨界別。很少人記得，李怡曾參與香港電台《獅子山下》第52集《風風雨雨》的演出，並擔綱主角，飾演新聞總監。此劇以訪問李鵬為背景，探討在重重壓力之下，新聞界應該怎樣努力鑽挖真相，保障大眾知情權。他不是為名為利，不是要轉軌做明星；他在劇中演活了自己，並希望用文字以外的途徑，提高民間的洞悉能力。

當年我也參與了其中的編劇工作，與他的想法一致，探索「聞文結合」（新聞和文學、文藝、文化）之路。如有興趣，請參閱2021年9月8日《明報》拙文〈風雲生《三國》 愁雨出《紅樓》〉和2021年11月3日〈一個傻癡的孤冷文藝宣言〉。

（2）官方為何不悅類似李怡的人

──我想，李怡深明問題的要點（更準確的是要害）而又能夠講通講透，這才是官方最顧忌和惱恨的地方。官方不怕外界嘩眾取寵和無中生有的人（儘管體制內確有很多這類人）；最怕的是說中、刺中和揭示自己骨子裏問題而又懂行的人。所以，多次打壓的事件顯示，官方最恨了解自己的人，而往往出事和被打得最狠的，正是像李怡這類風骨錚錚的人，而不是真正的敵人。

──對待這類「異見」，大可說出官方的理據，也可以批評；但更重要的是，審慎思考後才批評、反擊，或因勢利導、收窄分歧。可惜，現實卻往往背道而馳。官方很容易就想到另外兩條路：一是統戰，拉過來說官方的話；二是如統戰不成，就打，以至運用公權力打壓，而甚少思考中間落墨的處理方法——眼前求同存異，長遠則有過則改，無則加勉。

放在李怡身上，1980年代大陸改革開放，李怡也提過不少建設性的意見，但官方總認為他「態度有問題」，這反映官方的取向是先講政治立場，後談言論內容。久而久之，官方就把自己困在因人廢言的牢籠裏。相反，阿諛諂媚、奉承恭維的言論乘虛而入，以致言路更窄，自製各走極端的局面。

──政治上有一個長年不解的心結和心魔，就是「官方一貫正確」。有權的人總以為，用統戰方法對待「異見」，已是皇恩浩蕩，對方應該倒屣歡迎；否則，從寬之後不受招安，就必須從嚴對待。

這種自我中心的心態，放在像李怡這樣的文化人身上，顯然沒有成效，無計可施。當年，相對開放（對外問題）的廖承志也陷入迷思，按上意下令杯葛和封殺李怡。那時候，有些中間人曾嘗試好言相勸，惟始終無法拉近雙方距離。只有鬥爭之思，而無修補之意，又是中國政治文化的一大悲哀！

（3）官方自製「愈打愈香」的規律

──在深入骨髓的鬥爭文化中，把對手和「異見」鬥倒、鬥垮、鬥臭是唯一目的；但效果往往相反，被鬥的人愈鬥愈香。這種「香」，跟故意嘩眾取寵、胡亂「放炮」的反對者製造出來的「香」不同，也跟官方自吹自擂的「香」不同，更跟建制刻意逢迎、吹噓出來的「香」不同。所以，必須分清對待方法。

舉近期的一些事例：外傳習近平在「二十大」前被「軟禁」，權力不穩。傳言者以為這類新聞一定可以炒「香」，但北京不需反應，事實已令傳言不攻自破。這些才是兵不血刃的聰明之法。所以，對屬於意見範疇的內容，毋須厲兵秣馬、追殺不休。

──基於此，官方必須慎防「迴音壁效應」，臭罵對手的聲音最終反彈到自己身上，弄得民意跟官方更疏離。最糟糕的是，這種連鎖的負面效應，把官方本來可以取得民心的措施也自我抵消。

放諸眼前的防疫政策，民間理解官方務須謹慎；但礙於政治氣氛仍緊，長官意志仍然十分明顯，令民間感到官方的鬥爭性格揮之不去，才出現自壞形象和無力服眾的情况。

──李怡去了，但「異見」聲音仍普遍存在。不難預見，如果官方依然故我，「異見」只會更多。面對「異見」，必須慎防輻射作用。外界感到官方思維狹窄，很平常的事情和觀點都被打成「異見」，從而輻射到對體制和政策的質疑。如此體制和執行水平，怎樣推銷政策？怎樣說好中國和香港的故事？怎樣爭奪人才？怎能面對內外壓力而減少自傷？

所以，不想加劇「親者痛，仇者快」的局面，就要好好思考「李怡現象」和處理方法，努力做到「怡情澤物風化李，李化風物澤情怡」。我非刻意吹捧，但李怡士心長在、遺風可追，倘能發揚，善景可居。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]