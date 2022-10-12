崔定邦：疫後的香港城市行銷

周邊城市逐步復常

力爭環球旅客到訪

香港與內地的經濟及人民往來密不可分，內地旅客對旅遊、零售、跨境交通有極其巨大的經濟動力，我們眼前最大問題是未能同內地恢復正常交通，亦令我們暫時失去作為世界連接內地的橋樑。香港一日未能同內地恢復正常往來，國際商務旅客倒不如直接前赴內地隔離檢疫，毋須途經香港。

Omicron令新冠疫情步向風土化，並非視同中國大陸恢復交通為首要目標的東京、首爾、台北，已落實在9月至10月期間逐步復常，力求快過香港爭取環球旅客到當地，以旅遊業帶動當地的經濟重建；惟香港要同內地做到「聯防聯控」。內地是深切明白香港作為交通樞紐和國際城市的重要性，支持我們實行「0＋3」（入境免隔離及只須3天醫學監察）或甚至「0＋0」。誠然，香港所走的抗疫之路，要兼顧「動態清零」，又要同世界對接，根本上是兼容兩者的「第三條路」，港府大致上做得到，港人亦為此付出極大努力。

城市行銷本質是生存發展的競爭

香港最大的宣傳引擎——旅遊發展局——已準備好龐大的宣傳計劃，重新讓香港在世界曝光。旅發局的宣傳攻勢向來相當成功，當0＋0實施並立即在環球宣傳，香港對全球旅客仍具吸引力。我相信在短時間內，就可吸引到國際旅客，尤其亞洲短途客人，盡快來到香港慶祝聖誕和新年；再加上可盼望不久將來同內地恢復通關，明年的基本經濟活動、就業情况及旅遊業，可以期待得到改善，商界的經營信心會逐步恢復。

旅遊是一個地方的名片，雖然我對香港將來有信心，但亦不容小覷競爭對手的城市行銷能力：首爾的「韓流」、K-pop帶領亞洲潮流；日本的美學和傳統文化已深深植入全球；台灣很成功地以人文、文化推廣旅遊，標榜當地「最美麗的風景就是人」。

究竟疫情後的香港，除了購物天堂、美食之都、國際城市，可用什麼新元素推銷我們的城市？香港必須找到無可取代的人文和核心價值，令世界各地的商人和旅客留戀這座城市，選擇在這裏工作、生活和定居。這個課題遠超旅遊，涉及我們的軟實力及未來的生存定位。國家賦予香港的「中外文化藝術交流中心」定位，在粵港澳大灣區以至內地，香港擁有最豐厚的國際視野及網絡，保留本地人才及國際人員留在香港，致力保存國際化氣氛，實屬極度重要的課題。

另外，過去幾年本港的旅遊基建數目及容量已經得到提升。香港本身已有兩個主題樂園，再加上近年建成的西九文化區、香港故宮館，又有近年活化成功、中西味道交錯的中環歷史城區，以至多區的地道歷史建築如深水埗美荷樓、近期大熱的沙頭角等。而香港的石屎森林背後，也擁有聯合國教科文組織世界地質公園、拉姆薩爾濕地等，我們可以在「山野無痕」目標下，推動本地市民及訪港旅客認識永續生活的行程。只要繼續加強宣傳，足夠為旅客帶來全新體驗及延長其停留時間。

要成為無可取代的唯一

過去3年，所有市民都體驗到沒有旅客消費，本地經濟根本不可持續下去，打爛服務業及基層勞工的飯碗。我們需要旅客和國際商旅出入，帶動經濟，真正豐富香港故事。我認為現時仍需當局推動市民支持旅遊業，旅客在香港見到最多的就是本地市民，昔日的口號——笑一笑世界更美妙——仍然合用。香港的精英運動員、人氣男團女團大受市民歡迎，外國人亦有留意，當局可加強軟實力宣傳，凝聚港人的向心力及加強信心，鼓勵所有市民成為香港親善大使，有自信而親切地面向旅客，甚至邀請親友重臨香港。

香港擁有自信及國際品味，又兼備中國文化傳統和思維，再加上壯闊的郊野地理，這些獨特的城市個性加上國際城市地位，就是其他城市所模仿抄襲不到的，香港的行銷優勢就能持續下去。

作者是香港旅遊促進會總幹事、新思維副主席

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[崔定邦]