孔永樂：疫後復常的香港 如何提高競爭力

香港自9月底實施「0+3」免隔離入境政策(只須3天醫學監測)後,市面人流有所增加,但現時防疫措施仍比歐美地區及新加坡等周邊地方嚴格。從國際競爭力看,香港未來的經濟發展面對嚴峻挑戰,在全球大衰退及逆全球化趨勢的背景下更令人憂慮。

早於新冠疫情初期,中國社會科學院經濟研究學者從多方面分析預測,這次與2003年SARS疫情對經濟的衝擊影響不同,我們預期新冠疫情隨後的經濟將有V形反彈的想法並不現實。從全球經濟周期角度來看,經濟復元階段仍然是經濟收縮周期的一部分,而且受到美國經濟影響為主。

在美國經濟陷入困境及俄烏戰爭不確定因素下,香港應小心翼翼防止經濟繼續下滑,特別在企業流失、人才流失及資金流失的3種可能情况下,香港政府與本地企業如何提高競爭力以抵抗全球經濟大衰退浪潮,這都值得各方人士深入討論及研究。

泰國提升軟實力的方法

本月5日至7日,筆者在網上參與由印尼政府主辦的世界創意經濟論壇(World Conference on Creative Economy),本年主題是討論如何透過創意經濟(creative economy)實現經濟復蘇。3天會議邀請全球資深學者、商界翹楚、非政府機構代表及政府官員聚首一堂,共同討論相關議題,亦為11月中旬的G20(二十國集團)峰會提前準備。當中,泰國公共機構Creative Economy Agency執行董事Chakrit Pichyangkul博士的分享,令筆者對疫後復常香港的發展有所啟發。

Chakrit Pichyangkul指出,泰國的創意經濟包括12個產業,涉及服裝、電影、廣告、食物、傳統醫學及文化旅遊等領域,2020年大約佔GDP(本地生產總值)7.58%。新冠疫情打擊文化旅遊產業,但同時少數產業受惠於疫情期間的網上消費模式。

在此情况下,政府應如何部署才能有效提升泰國的軟實力及創意經濟?該機構於過去3年在全國33個區域及城市,與當地團體及人士共同發掘地方特色,例如布吉是美食、清邁具備民間藝術及手藝等;然後再舉辦展覽、講座及表演節目等活動,重點向外界宣傳。過程中,機構了解個別產業和地方欠缺市場(特別是國際市場的聯繫),以及相關人才的配合等。未來的商業模式需要初創公司、虛擬技術及人才的技能提升等,增加泰國整體競爭力。

香港的產業結構以服務業為主,貿易物流、金融服務、旅遊、專業服務四大支柱產業,佔香港GDP的50%以上。過去半年,不少評論都強調香港要在全球各地「搶人才」,但我們到底需要什麼類型「人才」?「人才」如何為香港建設一個更好的經濟生態環境?進一步看,若欠缺提升香港整體實力,最後結果只有個別「人才」及企業受惠,大多數香港市民生活仍然欠缺改善,香港經濟依舊是停滯不前。

發掘地區特色 重點對外宣傳

以旅遊業為例,疫情前訪港旅客平均每天可達到20萬人次,疫情期間則一天曾經僅錄得300多人次,對旅遊及相關行業衝擊甚大。筆者估計,疫後初期的入境人士主要仍是以探親及公務工作等為主,訪港旅客要等到各地經濟相對穩定增長,才會有所上升;加上歐美經濟欠佳、港元強勢下香港物價相對高昂,香港對於歐美甚至東南亞旅客,並不具特別的吸引力。

筆者認為,香港不妨參考泰國促進創意經濟的做法,在18區中選定數個地區,並與地區組織共同發掘區內獨特之處,繼而再重點對外宣傳。現時民政事務總署已有「香港自遊樂在18區」計劃,但只列出各區玩樂景點,並沒有突出各區的獨特文化特色或歷史。例如,深水埗或油尖旺區可突出為點心美食區,上環區則打造為香港的「798藝術區」,重點匯聚中外年輕藝術家在該區舉辦畫展及分享會。一方面,這能夠增加地區的工作及生意機會,改善基層市民及年輕人收入,另一方面亦增加香港在國際美食及藝術的軟實力。

政府可負責規劃及宣傳,地區組織及私人企業則落實建議,必要時更可加上計劃中的18區地區服務隊伍配合,在個別領域不足時才針對地「搶人才」。除了主題樂園及舉辦大型運動項目外,香港各區可以有更多類似蘭桂坊、女人街的地方,這需要更豐富的想像力及思路,以增強香港旅遊業的長期競爭力。

整體而言,疫情後的世界經濟充滿各種變數。過去,香港一個主要優勢是其地理位置。香港貫通區內多個重要市場,擁有絕對的地理優勢,是企業和個人於中國內地及亞洲發展業務的理想據點。不過從新冠疫情的衝擊可見,地理優勢可以迅速失去,香港政府需要有全面規劃,在良好基礎下穩健提升自身經濟實力及文化軟實力,善用香港獨特的歷史及制度優勢,建設好與海外的橋樑。

十字路上政府不能再徘徊踟躕

值得注意的是,香港經濟發展相對成熟,社會人口早已開始老化。疫情期間出現大量臨時工作,於復常過程中,基層人員要轉型及提升技能,港府在個別行業或要提供支援,避免出現大規模失業。

政府在抗疫及經濟十字路上不能再次徘徊踟躕,新冠病毒變化多端,即使新加坡強勢政府也承認初期犯了不少錯誤判斷,但最終訂立全面應對方案。疫後復常的香港,面對的問題同樣艱巨及複雜,期待政府具備智慧及能力,共同為香港市民走出多年困境。

