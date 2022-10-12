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陳景祥

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筆陣：俄烏戰催生大變局 ／文：陳景祥

【明報文章】俄烏戰爭打了7個多月，陷入膠着狀態，俄羅斯不但佔不了甜頭，反而在對方不斷反攻下，烏克蘭接連收復失地，目前俄軍佔領的土地竟然比戰爭初期還要少。

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