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2022年10月12日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：俄烏戰催生大變局 ／文：陳景祥
聞風筆動：早料拒納免針紙惹挑戰 政府設過渡期便解釋 ／文：李先知
孔永樂：疫後復常的香港 如何提高競爭力
崔定邦：疫後的香港城市行銷
劉銳紹：怡情澤物風化李 李化風物澤情怡──從李怡談到「李怡現象」和「處理李怡」
田方澤：局長談孟子 證香港國民教育不足
陳沛良：提高職安健意識 刻不容緩
馮沛賢：正視熱疾病 保工友健康
筆陣：俄烏戰催生大變局 ／文：陳景祥
【明報文章】俄烏戰爭打了7個多月，陷入膠着狀態，俄羅斯不但佔不了甜頭，反而在對方不斷反攻下，烏克蘭接連收復失地，目前俄軍佔領的土地竟然比戰爭初期還要少。
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筆陣：俄烏戰催生大變局 ／文：陳景祥
聞風筆動：早料拒納免針紙惹挑戰 政府設過渡期便解釋 ／文：李先知
孔永樂：疫後復常的香港 如何提高競爭力
崔定邦：疫後的香港城市行銷
劉銳紹：怡情澤物風化李 李化風物澤情怡──從李怡談到「李怡現象」和「處理李怡」
田方澤：局長談孟子 證香港國民教育不足
陳沛良：提高職安健意識 刻不容緩
馮沛賢：正視熱疾病 保工友健康
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田方澤：局長談孟子 證香港國民教育不足
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