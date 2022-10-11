歐陽五：港公務員補國情課需過三關

國情認知的缺口，既有歷史遺留因素，也有現實成因。香港已經在有意識地「補課」，但全面、準確地認知國情並非易事。筆者以為，公務人員要增進認知國情，至少需有意識地過以下三關。

體驗式交流 拉近距離感

其一，距離關。認識國情首先要拉進香港與內地的「距離感」。中國不止有北京、上海、廣州和深圳，還有廣袤的內陸腹地。於這片土地上正在發生的事，有必要親身近距離體察。

筆者記得，從十幾年前開始，每年暑期，香港幾所高校傳媒專業的大學生會赴內地參加國情課程班，修習「國家基本政治制度」、「香港《基本法》與一國兩制」等課程，到天安門廣場觀看升國旗，參觀長城、故宮，並到訪國家機構。其間香港學生和內地志願者朝夕相處，增進了解，日後也多保持聯繫。

這當然很好，但能否再多走一步呢？譬如深入內地農村去親身體驗一下何謂精準扶貧，觀察國家脫貧政策的制訂、傳導和落實過程，看看駐村幹部如何在地化取得民眾信任，中共在在強調的群眾路線，如何在雙向互動中推動脫貧進程，相信這會讓香港年輕人對國家機器的運轉、中國執政黨的執政方式、中國鄉村社會治理等看似宏大的命題，有更多切身認知。香港製作的體驗式紀錄片《無窮之路》，能夠帶給香港觀眾對脫貧攻堅的認知衝擊。如果香港公務人員也能夠參加多一些這類體驗式的內地交流甚至交換培訓，必然會獲益匪淺。

打破成見及思維定式

其二，思維關。了解國情容易，但理解難，關鍵在於打破成見和思維定式。放在世界歷史發展的版圖中，中國的發展道路曲折而獨特，但這條道路的目標具有世界共性。世界看待當今中國的眼光，也是多重心理的交織，反映在認知和言論層面，有肯定、有批判、有誤解，還有盲區。在這樣的輿論環境中，尤其需識別偏見和刻板思維，獨立思考和判斷。

中國活躍的市場經濟、快速迭代的創新、大規模實現的脫貧、顯著改善的民眾生活，背後是否有某種治理上的成功之道？作為執政黨的中共，已走過百年，許多中國青年依然爭相成為一名黨員並以此為榮，它是否有某種特殊吸引力？

分析這些現象及成因，用西方固有視角，很難得出有說服力的結論。比如，政治制度決定論將所有國家治理問題歸結於政治制度；但相同政治制度的國家，治理效能差別很大，不同政治制度的國家治理效能可能更高。西式民主所遇到的種種問題，也讓人不得不重新思考所謂歷史終結論，選票與執政責任和能力，似乎並不能畫等號。

因此，用西方所貼上的威權主義標籤或某一種標籤去解讀中國，很難準確認識本就具有多重複雜性和差別性的一國國情，還可能錯過中國道路對解決世界共性問題的正面意義。

了解國家政治話語 讀懂文本

其三，話語關。中國的治理之道一向重視總結、歸納和規劃，已自成一脈政治話語體系。熟悉這些話語，無疑是了解國情的直接門徑，特別是要閱讀重要的經典政治文本，這些都是執政思維的重要載體。從歷年政府工作報告到每5年出台一次的國民經濟和社會發展5年規劃綱要等，都是了解中國治理的重要渠道。

中共二十大召開在即，黨代會報告歷來被外界視為了解中國未來發展走向的權威文本。報告起草時間短則10個月，長則歷時一年有餘，過程中廣泛、多輪徵求意見，最終公布版本是各方共識的結晶。中國對國際形勢的判斷、中國發展路徑的選擇、中國與世界關係的定位、中共的治黨之道……都在報告字句之中。這實則關係着每一個個體的發展，其中也必然蘊含着香港和每一個港人的未來。作為香港的公務人員，熟悉了解這些重要國家政治話語、讀懂政治文本，既可增進對國情的認知，也應是為政的基本質素。

作者是時事評論員

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[歐陽五]