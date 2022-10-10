鄭立：請記得李怡先生為大家說過話

我看李怡的著作，真的已看了30年以上，以前在圖書館，我就有找他主編的雜誌《七十年代》來看。他寫了超過50年，初期的他，就是個懷着理想的社會主義者，你一直讀他的文章，會看到兩件事：第一件事，他是一個思想會不斷變化，而且對於過去所支持的東西，會感到昨是今非的人；第二件事，就是比起某些意識形態，他貫徹始終的就只有愛香港這個地方，以及這裏的年輕人。

李怡愛過也提拔過一代又一代年輕人，去到21世紀都一樣，為此，他不惜開罪了很多他過去的友好；多少曾受過他恩惠的人，最後在意見不合時，又轉向攻擊他和嘲諷他，甚至指控他立場搖擺。

但其實李怡的立場一直不變——愛這個地方才是他的立場；至於中間支持過誰，都只是副作用，不過了解這點的人卻很少。夏蟲不可語冰，政治與理念上多的是把信仰當作目的之狂信者，卻很少人像李怡，搞得清楚愛這裏的人，才是目的，理念只是一種工具。

小人之心度君子之腹，有些人就是永遠會把別人善行想出自私的動機。但我看了李怡文章多年，就我理解，李先生並不是那種人，他是拿自己名聲去保薦年輕人的。

這10年來我一直觀察着，我就露骨地說，與李怡相近世代的人中，願意理解並為新世代年輕人說話者無幾，大部分都抱持敵意和鄙視。李怡是少數願意在千夫所指之下，以一個尊老的身分，去為年輕人辯護，去給他們機會。我並不是說年輕人一定是對的、李怡就是對的；但如果是年輕人的話，至少我們要清楚李老先生對大家的善意與好意，是不可否定的。

我並不會說他很偉大，也不打算為他呼天搶地感懷一番。對於人類歷史來說，我們總不能期望李怡先生的分量大如英女王。只是我想大家還記得，在很多人孤立無援時，李先生是少數願意逆着主流、幫大家說句話的人。身為一個人的基本，就是能夠承認別人真誠的善意，特別是在最患難的時候，李先生所伸出的援手，是難能可貴的東西。

而剩下來還會為大家說話的人，請好好珍惜。少一個，就沒一個了。

作者是專欄作家

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[鄭立]