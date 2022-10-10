入境處：回應有關處理販運人口個案之評論

發言人說：「入境處一直非常重視打擊販運人口的工作，會對被捕或接觸到的容易受剝削人士（包括非法勞工、非法入境者、性工作者及外籍家庭傭工等）進行初步審核，而所採用的標準與《巴勒莫議定書》中就販運人口的定義相符。如初步審核結果顯示有任何販運人口指標出現，入境處人員會進行全面調查及識別程序，以確定當中是否有販運人口的元素。被識別的販運人口受害人會獲提供各項適當的保護及支援。」

另外，就有關評論中提及入境處並無對青山灣入境事務中心（中心）的被羈留人士進行販運人口審核，入境處強調：「中心是一所專為等候遞解／遣返離境人士或等候酷刑聲請最終裁定的聲請人而設的羈留中心，被羈留人士大多涉及違反入境條例而曾經被拘捕或等候遞解／遣返離境，而根據機制入境處早前已對有關人士就販運人口進行初步審核。」

發言人續說，該處一直嚴格按照既定的羈留政策，並合乎有關法例要求和法院訂立的相關法律原則。根據現行的羈留政策（相關羈留政策載於部門網頁予公眾查閱），在決定是否羈留時，入境處會就個案的所有事實和情况作出考慮。每宗個案不會因某項個別因素而自動導致被羈留或釋放，有關公開羈留政策所述因素並非詳盡無遺，各項因素亦非既有任何優先次序或比重。入境處會繼續按現行機制，就每宗羈留個案作定期及適時的覆檢。

（編者按：標題為編輯所擬）

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[入境處]