納扎爾拜．葉爾肯：「新俄羅斯三部曲」之歐亞大陸秩序巨變

俄國並在此基礎之上告知世人，俄羅斯將以新總體國家安全觀延續其「世界島」霸權之爭，改變歐亞大陸「心臟地帶」相關地緣政治板塊之總體治理秩序，將克宮奉行37年之久的「歐亞橫向軸心戰略」（歐盟—俄羅斯—中國），調整為南北走向的「歐亞縱向軸心戰略」（俄羅斯—伊斯蘭世界—印度），以免被東西夾擊，引發毁滅性的體制危機與解體危機，最終冲垮俄羅斯延續百年的立國之基，即維繫歐亞草原體系之整體統一的「內亞外歐型」中央集權。

「新俄三部曲」的戰略必要性

進入千禧年以來，立足於歐亞草原之上的俄國「雙頭鷹」始終以防患未然的謹慎態度，警惕着與之相鄰且長期受惠於美國的歐洲共同體及新興經濟體的一舉一動。其中，由於俄國歐陸核心區屬大西洋以東的發達地帶之邊緣，加之相隔領土範圍較寬廣的緩衝國（摩爾多瓦、白俄羅斯、烏克蘭），因此無法直接獲取歐亞大陸西側歐洲共同體所釋放的經濟效益。

相比之下，俄屬亞洲地帶之遠東西伯利亞地區，雖然地處太平洋以西沿線，但由於遠離本國核心地區，因此作為共和國邊緣地帶，難以與歐亞大陸東側的各個經濟體（中國、韓國、日本）在政治上實現實質且有效的對接，導致其經濟難以呈現出跨越式發展態勢。

在此過程當中，伴隨歐亞大陸東西兩端之間的區域交通一體化發展方向愈發清𥇦，俄國國家戰略也隨之調整，在時刻把握戰略主導權的同時，做好先發制人或捷足先登所需的一切準備，以防其所屬「東歐馬奇諾防線」與「歐亞草原鐵壁」被同時攻破。

其中，前者是由獨聯體（CIS）各成員國所構成的「L」字形意識形態防線，其目的是通過維繫與前蘇聯加盟共和國政治精英間的傳統地緣經濟關係，鞏固各方實質上如出一轍的政經體系，進而將西歐乃至北美地區民主先進思想，拒止於獨聯體以外，為俄羅斯歐陸核心區構築可與世隔絕的全方位「石棺」，即所謂名副其實的「制度長城」。

而後者則指分別由東歐三國（俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯）、中亞五國（哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼）、南高加索三國（阿塞拜疆、格魯吉亞、亞美尼亞）及蒙古所構成的原蘇屬寬軌鐵路體系。在歷代克里姆林宮最高統治核心的眼中，俄屬寬軌鐵路網不僅是立定大國之間「楚河漢界」的戰略依據，而且還是「巨人脊椎骨」，乃維持域內政治結構統一與延續域外經濟交通壟斷的關鍵。

「歐亞縱向軸心戰略」的政治波動

普京針對烏克蘭開啟特別軍事行動的最直接結果，首先是基本癱瘓了「一帶一路」倡議之絲綢之路經濟帶核心走廊（即新歐亞大陸橋），加大了中國對海上運輸（南海—馬六甲海峽—印度洋—蘇伊士運河—地中海）的依賴程度，進而一方面間接影響了中美新冷戰全球戰略佈局之現有平衡，另一方面，則提升了中國對中亞五國過境運輸的依賴，即東西走向的「中國—中亞—西亞經濟走廊」（中吉烏鐵路）及跨裏海國際運輸走廊。

北歐及北冰洋「北約化」進程

其次，因受俄軍事威脅及政治壓力影響，地處北歐的芬蘭與瑞典選擇放棄原先長期奉行的不結盟中立政策，義無反顧地高調申請加入北約。而在此過程當中，丹麥則舉行全民公投，民眾贊同參與歐盟共同防務機制，進而為北歐地區、波羅的海及北冰洋的「北約化」進程，打下了堅實基礎，可謂「一箭三雕」。

其中，北冰洋地區的「北約化」，不僅可使其相關海域各海上運輸通道同時處於北約和俄羅斯的直接控制之下，而且還可為北約與美日韓軍事同盟，及橫跨印太地區的AUKUS（美英澳安全同盟）對接，創造可能性，進而變相為海權強國圍堵「世界島」之陸權大國，提供地緣博弈所需的戰略條件。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是武漢大學國際關係學系博士候選人、上海環太國際戰略研究中心特約研究員

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[納扎爾拜．葉爾肯]