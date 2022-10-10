趙汝恒、崔永康：施政報告建議——完善創科生態圈 培養創新風氣

筆者早前籌辦論壇，匯聚創科生態圈不同持份者對科研產業化及融資的建議。出席者包括數碼港行政總裁任景信先生、香港應用科技研究院行政總裁葉成輝博士、香港科技園投資總監黃賢敏先生、理大行政副校長盧麗華博士、麻省理工學院香港創新中心執行董事冼超舜博士，及由理大培育的初創企業等。現歸納幾位專家的意見與筆者一些看法供政府參考，寄望本月中公布的施政報告，在本港創科政策上勾劃更清晰藍圖。

聚焦科研應用

研究是創科生態圈的重要一環，最終目的是造福社會。本港大學一直致力於上中游研發創新，尋求科技突破，屢獲殊榮，為創科持續發展奠下基石；公營研發機構和商界則多從事中下游的應用和產業鏈，將科研成果與社會需求接軌，吸引資金投入，才能支持創科持續發展。整個生態圈環環相扣，缺一不可。

然而，將科研成果商業化往往需時幾年，在講求效益的文化下，投資者或市民未必能感受到科研的短期成效，更遑論支持創新發明。培養社會的創新風氣，對促進香港創科發展尤其重要。

上屆政府於5年間共投放1500億元在創科發展，涵蓋基建、科研及培養人才等方面；建議政府未來增加資源於推動科研應用，改善市民生活，同時加強青少年參與，讓他們看到香港創科發展中的機遇，對提升整體社會的創新風氣與認同感，有莫大幫助。當中包括支持大學展開前沿研究，同時資助研究人員及學生實行概念驗證測試（Proof-of-Concept），讓一些「接地氣」的科研概念在建立初創公司之前，先行先試，加速科技應用，讓社會共享成果。

此外，大學可與非政府組織合作將創新風氣帶入社區，鼓勵大眾以開放態度看待創科，將失敗視為經驗傳承（lesson learnt），培養年輕人的創科思維及企業家精神，同時提升投資者接受風險的能力，為創新環境締造有利條件。

加強大學創業培訓

科研人員的強項是基礎研究，對市場需求和商品化的能力較為遜色，因此許多創科的初創企業不懂得市場定位與推廣，無法為發明找到買家；也有一些大學學者以為自己有能力管理企業，以致沒有積極尋找資金去招聘專業的管治隊伍營運公司業務，因而錯過商機與融資機會。據統計，六成Pre-A輪的初創企業未能獲得首輪融資，最終成功的企業只有一成。

創新理念商業化是一門必須掌握的技能。大學作為連接學術與市場的橋樑，可加強培訓學生及科研人員的創業思維和創業技能，及提供相關的加速支援，協助他們在市場生存及獲取資金，成為具備商業頭腦的創新企業家。

政府方面，在投資初創時宜做好期望管理，並設立更多專為初創企業而設的啟動基金，推動科研商品化。

提升知識產權保護

知識產權泛指無形的獨立財產權利，包括商標、專利、版權等，原意是保護發明；但維護知識產權的成本高昂，科研人員或初創企業在資金短缺情况下放棄申請專利，因而無法保護經年累月研發的成果，窒礙創新。政府在維護知識產權上當扮演更積極角色，例如增加每間企業或個人申請「專利申請資助計劃」的資助限額，以鼓勵創新。

現時大學科研人員的發明專利一般歸屬院校，當他們成立初創企業實踐科研成果時，往往需時與大學磋商合同字眼，影響市場推廣進度。現在有一些院校已在專利權和授權許可的政策上提供更大彈性，甚至讓專利歸屬發明者，增加科研人員申請專利的誘因，為研究商品化提供更大保障。

香港擁有高水平的科研人才。然而單憑研究創新不能協助香港成為國際創科中心，需要配合資金、知識轉移及把研究商品化，方能成功。政府宜結合香港自身優勢，制訂長遠政策，帶頭完善創科生態圈，鼓勵學界商界攜手推動科研應用及創業，引領香港的創科蓬勃發展。

作者趙汝恒是香港理工大學副校長（研究及創新）、理大科技及創新政策研究中心主任，崔永康是理大應用社會科學系主任、理大科技及創新政策研究中心聯席主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[趙汝恒、崔永康]