陳家洛：南丫海難10年 追求真相尋求公義才符合公眾利益

南丫海難倖存者趙炳全就反問：「如何向前望？」並帶出一個基本常識：無法查閱完整的調查報告，知情權等問題並沒有解決。他稱目前已難以就事故向任何人追究刑事責任，縱使現在可查閱完整調查報告，「亦做不到什麼」，家屬目前只求「得個知字」，以還原事件的真相，認為要求是「很基本」，現時「連知道的權利都沒有」，並形容政府態度是要遇難者家屬原地踏步。

若無其事「向前望」？

「向前望」是什麼意思，恐怕連局長本人都未必有考量清楚，但拒絕家屬對知情權的訴求的態度就清楚不過，難道這個就是林世雄所代表的特區政府唯一可以做的？憑什麼官員乃至政府認為，飽受海難事件折騰的家屬不需要得知調查報告內容？說好了的問責，竟然在香港最需要的時候就消失得無影無蹤？當權者一再拒絕家屬和港人尋求真相的合理期望，處處推搪，理由層出不窮，現在更主張「向前望」，到底有什麼人和什麼事情值得政府如此大費周章去保護保密？

政府曾以保障接受調查人士私隱為由，拒公開完整的調查報告，表示向海事處官員及涉事者蒐集資料的目的是調查，從來都沒有用「向公眾發布」作為其中一個目的；又表示如果公開，要大量遮蓋保護個人資料，就不如不公開，擔心資料經遮蓋後，調查報告將變得沒有條理和連貫性，使其難以理解及／或出現潛在歧義，認為不適宜公開。

其間，政府在2015年6至8月及2017年4至5月的兩段時間，讓已簽署保密承諾書的立法會議員，在指定地點閉門閱覽部分內容被遮蓋的調查報告。議員必須承諾及同意於離開閱覽報告的地點前，確認歸還報告及所有紀錄或筆記，並同意該等紀錄或筆記由當時的運房局封存和保管。至於公眾，至今都只可以參閱這份調查報告的摘要（註）。

時間冲淡一切？

上述那份政府提交的內部調查報告摘要，其實只有30頁，其中第63段表示：「事實上，小組的調查結果和提出的建議這兩章是整份調查報告的主要內容，但鑑於律政司的意見指披露這兩章的內容會有妨礙正在進行的刑事調查和任何可能進行的刑事程序及紀律程序／行動的嚴重風險，因此本摘要只載述整體結果。」同時，摘要第74段又指出：「由於憂慮披露這些有關的具體行為／事件會有影響正在進行的刑事調查和任何可能進行的刑事程序和紀律程序／行動的嚴重風險……有關的具體行為／事件不能收納在本摘要內。因此，本摘要內的觀察均以概括方式陳述。」

海難後，警方曾就事件展開調查，至2015年向死因裁判官提交逾2000頁的死亡調查報告。去年底有傳媒獲得報告全文，披露「南丫四號」的船身製造商及造船廠就水密門的圖則、設計各說各話，及海事處人員在驗船過程中疏忽出錯之處。該報告還建議死因庭應展開研訊。

最令人難以接受的是，律政司在2020年突然表明不再就海難檢控任何人。政府兩年前做了不再追究下去的決定，當中有什麼考慮？又是什麼「公眾利益」嗎？追求真相、尋求公義的結果就不符合公眾利益？家屬多年來一直等候死因庭展開研訊，全面公開真相；死因裁判官就指海難死者的死因和死亡環境明確，裁定非法被殺，毋須召開死因庭。

我們作為「公眾」，被政府和裁判官分別代言之後，對任何細節依然不得而知，叫人耐心等待，一直拖延到政府突然表明不再檢控任何人，然後政府官員就叫大家「向前望」。

不公開海難事件的內部調查報告，我們又怎可能確知行政、政策及政治的問責有否做到？又如何做到？有報道更指出海事處兩名當日曾被點名犯錯的人員，今日已官至助理處長，掌管驗船事務及海事意外調查，更難以改變外界產生「官官相衛」的不良觀感。在位當權的人所到之處變成他們終身成就的新篇章節，專注績效管理那千瘡百孔的海事處就可以再不用理會家屬訴求，就可以若無其事自言自語，這是灑脫？還是忘義無良？

今年6月有家屬入稟高等法院，要求法官頒令死因裁判庭就事件召開死因聆訊，認為死因庭相比事故調查委員會，更具法定權力傳召涉案人作供，又認為調查委員會未涵蓋部分涉及海難事件者的法律責任範疇，家屬因此難以得知事故全貌及其後政府內部調查到底有多全面準確。法庭將於本月31日裁決。

埋沒真相 怎取信於民？

早前筆者在網絡世界上看到一小段叫「格局」的文字，應該曾被內地不同類型媒體平台廣泛使用來「教育群眾」，說什麼只死了一條魚，不值一顧也別傷心，還有一池的魚啊，所以做人都要學睇大一點的「格局」云云。聰明人都會問：現實中誰將會是那條不幸又被遺忘了的魚？誰會是倖存的其中一條魚？及誰是魚的主人？到底這個「格局」要求我們悟出什麼道理學問？是不是要求我們冷看遭遇不測的人和不合理公道的事情，想我們不再重視自己及他人的權利，放過負責任的人？

人生有幾多個10年？如何度過，想做個怎樣的人？對於流水一般的官，「向前望」，向上爬，也許是其生活態度甚至生存之道。當然，升了官發了財不代表立了品；又當然，官員乃至政府上上下下永遠都不會承認自己無情冷酷，也肯定會找到「都是為你好」的一些說辭，然後再着大家不要製造誤會、不要製造矛盾，更不要散播仇恨。其實，問題只是為什麼市民要諒解官員「為官之難」，而不是官員努力學習「講人話」，為民請命去取信於民？

註：立法會CB（1）1295/13-14（03）號文件（bit.ly/3Mgshz4）

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授

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[陳家洛]