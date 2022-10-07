施林海：孝道教育之本與末——從福建學校「孝道」活動說起

中國文化中的孝道在本地社會居然引起軒然大波、爭議連連，某類反對聲音更認為「孝道乃天性，形式不重要」，予以教育是過於「矯情」，更將之稱為「奴性教育」。

以上諸般現象，很值得深入探討。

孝道問題的本質

有關孝道論題涉及兩個層面，一是我們的社會是否需推行孝道，二是如何執行。前者是價值原則，後者是具體形式。分清兩者之內容及主次，有助我們對該事件之合理判斷。

在第一個問題上，答案本應相當清楚。傳統孝道包括有禮、敬親、奉養、侍疾、立身、諫諍、善終等內容，但在現代社會已然式微，迹近淪落。目前的孝道要求，已簡化到期望下一代待人有禮、心懷感恩和敬愛父母。但如此基本要求，現實中也極不理想。

在2019年《香港學生孝親行為的缺失及其改善策略》研究報告中，絕大多數受訪初中生「未能學懂感恩」、「不明白對父母的責任」及「欠缺自重自愛的意識」；同年香港家庭教育學院的「香港學童禮貌表現」調查中，逾九成子女會駁斥或責罵長輩，只有兩成半家長會在子女無禮時經常指正，而逾七成家長認為培育禮貌並非家庭教育的最大責任。

為什麼會出現如斯局面？這裏涉及家庭模式改變、學校教育疏忽，及個人主義思潮的影響。這些因素均放縱及鞏固了孩童的自我中心，導致禮貌和孝道缺位。弄清這些源頭，有助我們擺正心態、分清主次，更有利具體形式之執行。

根據社會學者研究，現今香港社會的家庭模式，已由過去的家庭為中心轉變至兒女為中心。以往孩子要根據父母和社會期望來調整自己的態度及行為，現在則是父母去配合子女的選擇及決定，以孩子作為唯一核心，孩子成了衡量一切的準則。

此外，我們的社會環境亦強化了孩子的自我中心。據學者研究，因為營養豐富、資訊氾濫、網絡影響和性早熟等因素，導致新一代出現「假成熟」的特徵，即生理、資訊和聰明程度上的早熟，但在心理層面和價值判斷上依然是「自我中心」及「唯我獨尊」。其中以網絡文化的影響最為強烈，成為孩子的權威和自我來源，從而對傳統與長輩失去應有尊重。

學校疏於禮貌教育

如此情况下，輿論很容易將責任推向家長。「養不教，父之過」，家長固有一定責任，惟在現代社會，一來社會競爭激烈，家長分身乏術，亦輕視禮貌／孝道教育，二來社會風氣不重孝道，家庭的能力相當有限。將責任全部推給家庭，一來太過抬舉父母能力，二來也忽略了現實之複雜。

其實，學校在價值教育中扮演的角色更為重要，影響力也更大，但我們的學校是否予以重視？現實肯定不理想。例如好些私立學校並無要求學生主動向老師打招呼，對學生之禮儀亦相當隨意。如此既錯過了價值教育的黃金階段，也同時淡化了家庭教育的效用。

唯我獨尊的半吊子自由主義

本地深受西方自由主義思潮影響，強調個人自由和權利，很容易着眼於「成就自我」而忽略整體（包括家庭）。問題是成就自我是否一定要忽視家庭？在中國文化的孝道文化中，肯定不是如此。

中國文化的修身之道最終都是為了成就自我，而家庭則是自身拓展生命、安身立命之所，兩者本質上無衝突。父母照顧兒女，兒女孝敬父母，可令人脫離自我中心，展現超出自身維度的可能。中國文化中的家庭功能，已超越了生育本能和利益元素，更是為了守護和傳承良好的「人性基因」。

可以說中國文化中的「家」正是自由主義重大盲點，可以彌補過度自我的疏離和冷漠。而現代的孝道既非一味順從，也不是泯滅個性，而是強調發自內心的感恩和敬愛，並將此德性推而廣之，締結更美好的社會。

值得留意的是，西方自由主義不但關注個人自由和權利，亦重視義務和紀律，兩者缺一不可。倘過於關注前者，忽視後者，繼而動輒強調自由、熱中否定和埋首批判，如此很容易流於虛偽和自我否定；將之用於家庭倫理，更有過橋抽板之嫌。

現狀雖令人擔憂，但事在人為，端看我們有沒有去做及如何執行。在此，學校作為社教化的重要場所，影響力相當大。推行禮貌和孝道教育，必須從學校做起，家庭予以配合，當局也給予支持。如果籌劃妥當、計劃周全，必然會形成良好風氣，喚醒下一代的孝道之心。

既然如此，福建學校舉行孝道活動肯定是重要突破，走出了本地孝道教育第一步。大方向既然已定，那麼剩下的不過是活動形式，這方面可集思廣益、改善修正，惟卻不能因為形式上的爭議，而輕視或否定價值上的追求。我們不能本末倒置、捨本逐末。

孝道之行 刻不容緩

現今社會肯定是人類歷史上對孩子付出最多，但孝道最為缺乏的年代。孝道不但有助改善家庭關係、促進社會和諧，更可從根本改良下一代的素質，令他們重拾敬意和感恩。有了敬意，他們才會尊重傳統及知識，才能夠思維細密、處事成熟，而不自以為是、以偏概全；有了感恩，他們才會懂得珍惜和欣賞，而不是自我中心和麻木無感，將一切都視為理所當然。

說來唏噓，近年青少年心理素質薄弱，一遇挫折，很容易自我傷害甚至結束生命。這都是從自我出發，不知其他出路，也無視父母感受。若他們有了孝道意識，就能看得更遠、想得更深，才會想到「身體髮膚受之父母」，不至釀成人間悲劇。

根據反對者的邏輯，難道這也是「奴性教育」？這也是「矯情」？目前的香港家庭到底何者為主，何者為奴？「孝道乃天性，形式不重要」這類空泛口號是火上加油，還是雪中送炭？所謂「家長以身作則更重要」的說法，到底與孝道教育的論題有何關係？而價值教育不從具體形式上一步步做起，發自內心，形之於外，還能夠從何入手呢？難道靠「念力」和「在心中」？答案本該相當清楚。

孝道教育相當重要，不但影響下一代的世界觀和價值觀，也直接影響社會整體的人才素質。在此關鍵時刻，我們需要的是共識和行動，切實執行禮貌及孝道教育，如此才可從根本上改善下一代的整體素質，重塑家庭關係，邁向和諧社會。

作者是專欄作家

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[施林海]