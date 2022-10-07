簡軍波：競選獲勝的意大利極右翼 會否成洪水猛獸

傳統政黨無能 予極右翼崛起機會

第一，極右翼聯盟上台並非無迹可尋。

極右翼政黨在意大利大選獲勝，有深刻的時代因素，即中右翼和中左翼等傳統政黨於歐洲日漸衰退。這些傳統政黨儘管依然強大，卻在解決目前歐洲各國所面臨的最嚴峻問題（例如洶湧而至的移民、來自東部的安全威脅、毫無起色的經濟發展、日漸貶值的貨幣與物價攀升等）上，顯得捉襟見肘甚至束手無策。傳統政黨實則被進步主義思想所禁錮，惟現實無情嘲諷了進步主義思想在處理歐洲重大問題上的無能，如文化多元主義推進的失敗、對移民寬容所造成的社會衝擊、對基於自由主義的全球化帶來的危害的笨拙應對等。

傳統政黨的無能，給極右翼迅速崛起提供了機會。在法國、德國、瑞典、英國、荷蘭等地，極右翼正成為有政治影響力的政黨。這些極右翼政黨針對現存問題，提出不同於傳統政黨的主張，包括限制和反對移民、加強國家主權獨立性、宗教理念和傳統價值觀的回歸、民族自豪感的塑造等。極右翼政黨告訴人們，它們將帶領大家「回到穩定的過去」，這滿足了許多人的心理需求。

在歐洲傳統政黨式微、民粹主義和極右翼勢力崛起的背景下，意大利極右翼聯盟中的最右翼政黨——兄弟黨——在此次選舉迅速崛起，它的競選口號聚焦於「宗教、國家、家庭」3個層面，代表了生活中失意的底層人民，或對意大利發展道路不滿的社會精英對國家變革的新方向訴求。

因此，以兄弟黨黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）為代表的極右翼政客，體現出與老派紳士般的總理德拉吉不同的個人風格。梅洛尼強調「身分政治」，突出自身的基督教或意大利公民身分，而不是漠視或模糊個體之間（尤其與移民）的血緣和文化背景差異以符合所謂「政治正確」，這很快吸引了大批選民。因此，從歐洲政治氣候和意大利內部政治光譜來看，梅洛尼等極右翼勢力崛起，是一個時代發展的結果而不是原因。

兩方面觀察意國對歐關係

第二，極右翼上台後，意大利如何處理對歐關係，要從兩方面觀察。

極右翼政黨幾乎都是疑歐派，強調國家主權和反對布魯塞爾干涉。以梅洛尼為代表的意大利極右翼政黨若繼續秉持疑歐主張，則羅馬與布魯塞爾的衝突遲早會發生。梅洛尼等人在選舉中為獲得更多中間選民支持，曾與疑歐主張保持適度距離。執政後的意大利極右翼，會反對歐盟還是支持歐洲一體化，將取決於兩個因素。

一是要看意大利在多大程度上需要歐盟支持。經歷過慘痛的COVID-19大流行創傷，如今意大利經濟依然沒有走上復興軌道，於俄烏衝突和歐洲能源危機衝擊下，反而變得更脆弱。在此局面下，意大利急需歐盟財政支援及放鬆對財務制度的嚴格監管，以獲得更多手段來解決民生和企業發展問題。另外，意大利亦不能單獨處理來自地中海的外部移民。就像歐盟委員會主席馮德萊恩在此次意大利大選前警告的那樣，布魯塞爾有足夠手段對付羅馬。若意大利違背歐盟政策或規範，它將無法順利獲得歐盟復蘇基金的支持。

二要看極右翼聯盟執政時長有多久。自歐債危機發生以來，意大利更換政府如走馬燈。若極右翼政黨擺脫不了短命命運，就沒有機會採取反歐行動。目前看來，在嚴峻的內部經濟和社會發展挑戰面前，加之在俄烏衝突尚未結束的背景下，意大利對歐盟的需要，高於歐盟對意大利的需要。

事實上，梅洛尼的兄弟黨已將支持歐洲一體化、將意大利納入西方和跨大西洋聯盟，作為其選舉政綱一部分。當然，執政後，它需要從國家利益出發，或將國家利益與政黨利益結合施政，而不能純粹基於該黨意識形態取向施政。

第三，極右翼政黨執政後，意大利對華政策有大機率不會劇烈、快速調整。

意大利是西方七國集團中，最先與中國簽署「一帶一路」倡議合作諒解備忘錄的國家。隨着極右翼政黨上台，中意關係可能面臨變化。梅洛尼在今年8月底揚言，若右翼聯盟贏得選舉，意大利將限制中國的「經濟擴張」，取消一系列與中國的合作計劃。9月，右翼力量黨領袖貝盧斯科尼在拉票衝刺階段表示，中國在經濟、政治和軍事方面對所有人來說都是一個危險挑戰。同月，右翼聯盟黨領袖薩爾維尼則宣稱「在不久的將來，中國會是我們主要競爭對手」。

上述右翼領袖的言論或許是一種選舉語言，並非出於這些政客的「真心」。這些言論是為了獲得更多選票，反映出「反華」在這些國家已成為一股不可忽視的民意，反過來將對執政黨對華政策產生影響。

料對華政策不會劇變

另外，考慮到歐盟愈來愈強調中歐之間的意識形態衝突，作為歐盟成員的意大利，可能會追隨布魯塞爾的對華政策取向，以此作為與布魯塞爾在其他問題上發生衝突時的平衡手段。總之，它有動力通過「反華」來獲取民意，及獲得布魯塞爾在政治經濟方面的支持。

但極右翼政黨對華政策的調整，不應該會劇烈和快速發生。意大利在很大程度上需要中國市場和投資來幫助改善其國內經濟發展頹勢，也需要中國在國際治理和安全問題上的合作，以展現意大利的國際影響。中國足夠強大，而不可能成為意大利對歐（甚至對美）政策的籌碼。

况且對極右翼政黨而言，它最急迫的議事日程是積重難返的國內問題，及處理與歐盟關係，對華政策不是其最優先事項。因此即使極右翼政黨執政，意大利亦不會快速和深刻調整其對華政策。未來，即將到期的中意「一帶一路」倡議合作諒解備忘錄，即使不續簽，中意合作關係依然會有所發展。

作者是復旦大學中歐關係研究中心副主任、副研究員，中國歐洲學會理事

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