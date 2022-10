盧善姿：受害者慘變罪犯？在港人口販賣受害者的入境羈留經驗

人口販賣受害者處於極脆弱的狀况,他們不單面對剝削及虐待的風險,更會因違反入境規定而遭入境羈留及遣返。筆者認為在沒有足夠打撃人口販子的情况下,現有的人口販賣及羈留政策將令脆弱的販賣受害者承受更高風險。

遏止人口販賣國際條約 未適用香港

人口販賣是指用暴力、脅迫、誘拐、欺詐、欺騙等手段,去招募、運送或接收人口,以達到剝削目的。雖然保安局強調政府重視人口販賣問題,指現時已有50多條法例打擊人口販賣罪行,又於2015年建立販運人口受害人機制,以審核及識別(下稱審核)人口販賣受害者,並提供支援,去年就約有7700次初階段審核,可是多年來成功通過第二階段審核,被確定為人口販賣受害者的數目,除2018年有雙位數字18人之外,其他年份都只有單位數,去年更只有1人被識別為受害者(註1)。

中國早已在2010年接受預防、遏止及懲罰人口販賣的國際條約《巴勒莫議定書》,但至今並未適用於香港。聯合國至少有4個委員會,在過去10多年多次建議港府實施巴勒莫議定書,但後者卻以香港沒有人口販賣問題及移民會濫用制度為由拒絕建議。究竟是如政府所言香港鮮有人口販賣,還是如民間團體所指有關法例和措施不足,令受害者得不到辨識和協助,甚至身陷入境羈留中心?

人口販賣受害者的法律和審核問題

我們先從機制的審核查看究竟。香港並未為人口販賣訂立專法,亦沒有獨立部門審核,而是由入境處、警察、海關及勞工處,各自對容易受剝削的脆弱移民如非法入境者、性工作者、非法勞工、外傭和輸入勞工等,執行受害人審核和識別。而入境處的審核對象大多集中於外傭。單就2020年(註2),由入境處處理的3504次初步審核中,就有超過六成,即2315次審核是對申請簽證的外傭執行的;餘下三成多,入境處並無說明。我們只能根據入境處的新聞發布,知道處方會在打擊非法勞工行動中審核被捕者。雖然審核上述兩類人士是合理的,但審核人口範圍顯然仍然有限。

對比香港,英國就有專法處理人口販賣及現代奴隸罪案,亦有專責部門負責審核和識別。除了警察、入境等政府部門外,指定的移工、難民、救世軍等民間團體,都是負責轉介個案到國家轉介機制(National Referral Mechanism, NRM)的「第一派遣隊」。就連非第一派遣隊的國民醫療服務(NHS),亦有指引去執行創傷知情(trauma-informed)的辨識和關懷,或經第一派遣隊轉介潛在受害者。

反觀,民間團體指香港的審核過程欠透明度,亦沒有考慮受害者的脆弱和創傷,有人口販賣受害者表示不知道執法部門在進行審核面談。民間團體也表示前線執法人員表現得並不相信受害者,傾向把他們當作罪犯處理。雖然部門間有調查受害者的聯合行動,但所需時間仍然很長,亦要求受害者反覆講述其經歷,可能導致二度創傷,甚至令受害者中途退出。部分受害者在販賣過程中或被迫之下曾參與非法活動,在不一定成功得到識別及保護下,害怕遭檢控,也怯於向執法部門尋求協助。而執法部門在沒有專法下,只能依靠現存法例執法,令執法和檢控都存在不少漏洞和限制。

無常規審核識別受害者

或陷人口販賣惡性循環

其實,其中一個入境處可以接觸到脆弱移民及執行審核的地方,便是入境羈留中心,因為被羈留者包括懷疑違反《入境條例》而被調查、等候遣返或免遣返聲請上訴被拒等移民。但入境羈留中心的行動手冊,並無顯示入境處會常規地對羈留人士執行販運人口受害人機制審核和識別;處方也沒有主動向脆弱移民提供相關資訊。同時,入境條例所列的可考慮不予羈留的因素,亦不包括人口販賣受害者。

結果,受害者若涉及違法活動,在沒有被識別出來,又得不到檢控豁免權的情况下,就有可能會陷入被販賣、剝削、拘捕、監禁、羈留甚至遣返的困局中。

羈留受害者的問題,亦有在英國發生——於2016至2020年,就有逾4500名曾被羈留者,在離開羈留中心後被NRM識別為人口販賣的潛在受害者或現代奴隸(註3),引起公眾關注。可是,由於香港入境處並無審核羈留人士,又沒有公開潛在受害者曾被羈留的數字,使公眾無法得悉受害者被羈留的情况。

被關押在入境羈留中心的人口販賣受害者,不單沒有得到所需的心理、保護、住宿、延長簽證、豁免起訴等支援,更要承受羈留的身心壓力,在面對人口販賣的剝削後再度受創,不單公義無法伸張,部分面對原居國危險的受害者,更有可能被遣返;於沒有刑事檢控人口販子、沒有心理復康,並在原有脆弱因素沒有改變的情况下,回國後更有可能再次暴露於人口販子的傷害或再被販賣的風險中,陷入人口販賣惡性循環。

政府應為人口販賣訂專法 設獨立部門

港府在積極營救被販賣港人的同時,亦應更多關注在港的人口販賣受害者。筆者建議政府為人口販賣訂立專法、獨立部門,專責審核、識別和支援個案;並考慮到受害者的脆弱,展開創傷知情的審核。另外,政府應採集並定期公開機制審核數據,讓程序更具透明度。

最後,筆者亦建議政府擴大審核和識別範圍,例如入境處在移民進入羈留中心時,主動、恒常地審核和識別人口販賣受害者,並將人口販賣列為考慮不予羈留的因素,以免將其羈留。將懲罰變為支援,打擊人口販賣,透過法律伸張正義,才有機會打破人口販賣的惡性循環。

註1:〈禁止人口販運.一|全球人口販運和賣淫一樣盛行 香港也不例外〉,2022年9月14日,「香港01」

註2:香港入境處2020年報

註3:"Thousands of potential trafficking victims held in immigration centres, data shows," The Guardian, 18 Oct 2021

作者是香港中文大學法律學院「香港入境羈留與弱勢移民的研究」副研究員

[盧善姿]