陳帆川：BBC全球裁近400人 卻增聘一個中國組

是次受影響的國際頻道部門（World Service），在全球多國設有辦公室，以超過40種語言發布新聞，包括中文。該部門在1932年成立，前身叫「帝國服務」（Empire Service），顧名思義，即為大英帝國向全球輸出英國觀點，被視為英國的軟實力之一，由政府全額資助，直至2014年起改由牌照費支持，另獲政府額外撥款。

BBC在全球公信力首屈一指，亦由於批評政府毫不手軟，被保守黨視為眼中釘，遭勒緊財源。而放眼全球，雖然BBC知名度高，但無法如部分國家的喉舌媒體一樣，一面倒唱好祖國並攻擊敵對勢力，因此它對英國的實際價值可能並不明顯。

它也是很多國家政權的眼中釘，因此社交媒體湧現大量攻擊BBC的留言，真假難辨，加上網民對主流傳媒的不信任，其網絡影響力不如電視和電台般一枝獨秀。

根據BBC新聞稿，改革方案的首項建議，是將觀眾從第三方平台搬回旗下頻道，意思是很多人從地方電視、電台和網站收看BBC內容，現在希望吸引觀眾直接到訪BBC平台閱覽新聞，去除中間人，加強跟觀眾的直接聯繫。

通常媒體公司去除中間人，例如《紐約時報》半放棄社交媒體，並拒絕跟蘋果新聞合作，是為了保護自己的收費牆，避免盈利和流量被第三方平台左右。BBC此舉可能純粹為了加強品牌辨識度，可能為了加強收集讀者數據，也可能是為引入訂閱制鋪路，取代面臨廢除的牌照費。

如何報道中國故事 值得留意

方案另列8項建議，幾乎全是重組團隊、砍掉節目和將員工撤出倫敦的節流建議，少數的新增是在倫敦組建全新的中國環球組，聲稱要向世界報道中國的環球故事。

BBC近年最受矚目的獨家新聞之一，是新疆報道。但自從涉事記者夤夜離開中國後，有關中國的重磅新聞付之闕如。該新組別將如何報道中國故事，值得留意。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]