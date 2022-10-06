易承聰：「推莊射波」公關戰 環保工業須政策配合

然而廣大市民一直質疑，為何喵坊作為全城獨家的紙包盒回收廠，會淪落至如此下場？政府一開始的回應是會盡力協助喵坊，誰知喵坊負責人踢爆只是收到環保署一通電話，建議了幾塊可供申請的土地。

是次政府的迅速回應，看來又是一次公關手段。政府居然連協助爭取合理搬遷期限、提供可長期運作的廠房等基本營運要求，都無法做到，僅能提供建議讓喵坊自行處理的做法，不免令人懷疑究竟政府有否魄力、資源推動環保工業？或是口口聲聲積極推動環保，但實質只是維持一貫官僚心態，以「少做少錯，不做不錯」的態度推卸責任，以圖脫身？

特區政府「闊佬懶理」

綠色工業發展一塌糊塗

誠然，筆者對喵坊陷入目前困境，可謂毫不意外，一直以來本土環保工業除了面對昂貴地租及技術困難等硬件配套限制，政府在政策上的支援嚴重不足亦非新聞。就以屯門環保園為例，近年不斷被傳媒爆出不同租戶因回收量及政府支援嚴重不足，面臨結業或提早離場的案例屢見不鮮。租戶之一的香港電池回收中心於正式進駐後，才發現政府仍容許鉛酸電池任意輸送出口處理，並未設立相關法例規管及毫無推廣活動，令廠房回收量一直徘徊低水平。根據政府資料，2020年出口到外地的廢鉛酸電池已有約7000公噸，惟廠房回收量卻不足1000公噸（註），來自政府部門的更只有數公噸，終致該廠房運作一年已經虧損數百萬元而萌生退意。

其他屯門環保園租戶的情况亦不遑多讓，例如一間將從食肆收集的廢食油轉化為汽車用生物柴油的科技公司，其工廠成品屬工序繁複且盈利較低的再生能源，可是在市場上，卻要與只需把廢食油「脫水脫渣」即可出口牟利的商人互相競爭；加上廠房竟不准處理進口廢食油，更進一步削減其競爭力。

輕視社會責任

政府帶頭趕絕本土企業

或許大家會問，為何香港的環保工業發展得一塌糊塗、困難重重？筆者認為主要原因乃是政府「闊佬懶理」，提供用地之後立即置身事外，只懂要求租戶遵守園內法規，每月向環保園提交報告，但任由租戶獨自面對激烈的市場競爭，而毫不協助環保回收工作。事實上，環保工業必須有政府的多方面政策配合，才能茁壯成長。

喵坊廠房的2樓設有教育中心，其成立3年來與不同團體合作，舉辦過參觀團，也走入學校辦講座和工作坊推動環保。政府每年施政報告行禮如儀不斷提及發展綠色科技、打造智慧城市，但眼光狹隘，仍然僅僅視晶片、半導體等能夠即時獲得資產增值的電子科技為發展重心；反之，強調可持續發展、推動環保教育但金錢上回報較緩慢的綠色事業，顯然不值一提。

倘願思考完整政策配套

綠色願景仍有發展空間

喵坊雖為本土中小型綠色企業，規模上難與跨國企業比擬，惟即使如此，亦獲新加坡國家環境局（National Environment Agency）邀請交流轉廢為能的回收經驗，可見其環保工作已獲國際認可。因此，筆者實在不明白香港政府的不作為，既不向科技園這個受當局巨額資助的法定機構要求承擔一定程度的社會責任，近日更透過環境及生態局不斷泄露風聲，指現時本港已有同類紙漿廠能夠接手回收紙包飲品盒，其他回收廠亦只需幾個月改建廠房或購置機器處理，企圖將一個發展漸趨成熟的本土綠色企業徹底趕盡殺絕，做法令人感到奇怪及心寒。

筆者仍然相信，若政府願意思考完整政策配套，主動積極投放資源宣傳及推動本土綠色工業，智慧綠色城市的願景仍有一定發展空間；相反，倘政府繼續堅持目前做法，專注發展單一科技產業，而輕視發展本土綠色工業可以為社會帶來的正面影響，則只會反映政府的短視與不作為。新一份施政報告即將發表，本港綠色工業的命運，就正如香港乒乓球奧運銀牌得主及特首選舉選委李靜所言：「香港如此多嬌，還看家超。」

註：〈立法會二題：廢鉛酸蓄電池〉，2021年8月25日政府新聞公報

作者是民主黨環境政策發言人

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[易承聰]