黃元山：政府長遠扶貧政策 需注入社會創新元素

收窄貧富差距 須透過全社會力量

既然政府的資源不是無限，政府的社會福利開支繼續大幅跳升的空間有限，這是否就等於要放棄收窄社會財富差距的理想呢？筆者認為，政府仍然有責任盡量提升各階層的全球競爭力和生產力，促成社會多元發展、增加多元產業出路、建構多元教育渠道，擴大發揮的舞台，打破不同形式障礙，增強社會流動性，以優選才，讓各方面才能都有盡量發揮的機會。

因此，所謂的「精準扶貧」和收窄貧富差距，並非一定要被對立起來；相反，卻更可以有相輔相成的效果。現時港府設定的「貧窮線」，用的是相對貧窮，但並不等於政府的扶貧措施，包括綜援等，就完全沒有利用「精準扶貧」或者「絕對貧窮」的概念。

量度相對貧窮，可以幫助研究收入不均的現象。當然，由於現時的貧窮線並不能量度資產和財富，因此，就不能直接了解社會財富差距的問題。不過可以肯定的是，「精準扶貧」或者可以靠政府一己之力做出不少效果，惟要收窄社會財富差距，就必須透過全社會的力量，所謂「官商民」合作，一同找尋更多創新方法解決社會的問題（social innovation），共同締造社會資本（social capital）。

中國的「共同富裕」及英國的「Big Society」，都是較為明顯的例子，其重點都是要動員社會各界，去為扶貧和創造社會資本而努力。所以，政府的長遠扶貧政策可以是建立一個機制，去牽動社會每一分子一起奮鬥。

國外有不少例子都利用了社會創新的理念，建立「官商民」合作機制去達成扶貧目標，其中一個就是「社會效益債券」。「社會效益債券」的機制不難理解，首先投資者（商）會投放一筆資金於社福機構或非牟利團體（民），去為貧窮人士提供扶貧措施，例如教育、住宿及醫療等；政府（官）會基於措施成果去償還及回報投資者，成果愈好，回報愈高。

這種做法的好處，是政府對扶貧措施的前期投資可以減少，同時亦可將措施成敗風險與投資者分擔。由於投資者的回報與措施成果掛鈎，他們亦會幫助監督服務提供者，甚至提供增強服務效率的建議。所以扶貧不一定只是政府的工作，商界及民間都可以共同努力去根絕貧窮。

「資助」非扶貧唯一方法

另外，扶貧的方式不應以「資助」作為唯一手段，因為收入低不是貧窮人口面對的唯一問題。不同社群需要的支援各有不同，例如貧窮老年人所面對的問題，除了收入低之外，生活上的不便亦不是增加資助就能夠解決，政府可能需要從樂齡設施或科技這方面着手去幫助這些老年人，減少他們在起居飲食上所遇到的困難。又例如貧窮青少年除了學習資源較少之外，亦可能缺乏實習及增廣見聞的機會，從「共創明『Teen』計劃」可見政府亦有意識到問題所在。深入了解不同貧窮社群的需要，並提供最合適的支援，這也是社會創新中「以人為本」的基礎理念。

因此，筆者亦非常支持近期推出的「共創明『Teen』計劃」，當中的「官商民」合作元素，與「社會創新」的理念十分一致，可惜這種元素在政府的扶貧措施中並不常見，更稱不上是其長遠扶貧政策的基調。筆者細讀政府在立法會文件中的長遠扶貧政策時，感覺其實有點像觀看電影《葉問》，文件上彷彿浮現着「我要打10個！」這句經典對白，因為政府好像想以一己之力，去解決由無數個社會問題堆砌而成的「貧窮問題」。

鼓勵跨界別合作 創造社會資本

經濟、房屋、教育及醫療等社會問題，都是「貧窮問題」的成因，縱使政府需對扶貧擔起主體責任，但要盡善盡美解決這些社會問題，卻不是政府單靠一己之力可以做到。綜觀各個經濟體的扶貧措施，我們會發現扶貧不一定是政府單打獨鬥的工作。

政府如能跳出現時扶貧的思維框架，從多個面向去精確識別貧窮人口，再加上以社會創新的方式去思考和解決不同社會問題，並動員各界別力量，鼓勵更多官商民的跨界別合作，創造社會資本，筆者相信未來的扶貧成效會大幅提升，也讓香港有更大的社會上流力，共同分享社會富裕成果。

作者是立法會議員

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[黃元山]