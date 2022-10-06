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2022年10月6日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：關注俄烏衝突 需擺脫「正邪」認知誤區 ／文：張志剛
聞風筆動：社交距離斬件鬆綁 首重經濟撤限聚要再等 ／文：李先知
李立峯：英女王的70年：從電視初現到社交媒體
黃元山：政府長遠扶貧政策 需注入社會創新元素
易承聰：「推莊射波」公關戰 環保工業須政策配合
陳帆川：BBC全球裁近400人 卻增聘一個中國組
筆陣：關注俄烏衝突 需擺脫「正邪」認知誤區 ／文：張志剛
【明報文章】對於俄烏軍事衝突，最近的熱點是俄羅斯總統普京再次表示不排除使用任何軍事手段，言下之意，就是必要時會使用核武。
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筆陣：關注俄烏衝突 需擺脫「正邪」認知誤區 ／文：張志剛
聞風筆動：社交距離斬件鬆綁 首重經濟撤限聚要再等 ／文：李先知
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